Saša Kovačević: Visokobudžetne spotove radim iz zadovoljstva

Saša Kovačević još jednom je osvojio publiku hit pjesmom. “Prevarena” je novi singl poznatog Beograđanina koji ovih dana ne silazi sa trending liste na Jutjubu u Crnoj Gori i širom regiona.

“Ni sam nisam dugo pratio koliko mi pjesme imaju pregleda. Mogu da zahvalim što imam takvu publiku kakvu imam. Bogu sam zahvalan, trudio sam se da me uspjeh ne pokvari. Bavim se javnim poslom i doživljavam ga kao i svaki drugi, s tim što imam nekakvu drugačiju odgovornost. Nema potrebe ništa da me kvari kad je okruženje oko mene takvo kakvo jeste i publika koju imam me prati od samog početka i podržava to što radim. To mi daje vjetar u leđa da budem bolji i idem korak ispred”, govori Kovačević.

Novi hit koji mu je pisala Marina Tucaković na melodiju grčkih autora, a spot je sniman u pustinji u Maroku. Saša kaže da u svojim video ostvarenjima želi da prikaže neke zanimljive destinacije bez obzira što takvi projekti iziskuju velika ulaganja.

“Muka mi je od nekih istih lokacija, od nekih istih priča, neke iste estetike. Ne zadovoljam se time. Nije to sad kao mora da bude egzotika, pa Portoriko, Tajland ili štagod. Posljednji spot za pjesmu „Prevarena“ je sniman u Maroku. Priča u tom spotu nije komercijalna, nema golih djevojaka, otišli smo u neki drugi vijek i trudili se da živopisno oživimo scenario koji smo osmislili. Volim da upoznajem drugačije kulture i narod kroz sva ova snimanja i to je ono što pamtim. Pamtim i spotove koje sam snimao u Beogradu, ali polovinu sam već zaboravio. Neke stvari koje snimamo u inostranstvu 90 posto ostaju u sjećanju”, objašnjava pop pjevač dodajući da se uloženo, ne vrati.

“Na način na koji mi snimamo apsolutno ne. Visokobudžetni spotovi su nešto što nama ostaje za čitav život. To radim iz ličnog zadovoljstva, jer se i brat i ja bavimo karijerom u pravom smislu te riječi. Ne volimo da otaljavamo ni u šoubiznisu ni u životu. Svemu dajemo 101 posto sebe. Što se vizuelnog identiteta tiče volim da bude onako kako sam ja zamislio i ne pristajem ni na kakve kompromise”, izričit je Kovačević.