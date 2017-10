Šešelj: “Laušević je monstrum koji je ubio dva časna crnogorska Srbina”

Lider radikala Vojislav Šešelj ponovo je uspio da šokira javnost rekavši da je glumac Žarko Laušević “monstruozni ubica i montenegrin koji je u pijanstvu ubio dva časna crnogorska Srbina”.

On je gostujući u jednoj emisiji i odgovarajući na pitanje da li se prepoznao u knjizi Žarka Lauševića “Godina prođe dan nikako“ rekao i da je jurio Lauševića po Beogradu da bi ga ispitao oko te knjige u kojoj je, kako kaže, mnogo izmišljotina, ali da u tome nije uspio.

“Ja sam se prepoznao kod Lauševića i onda sam ga tražio po Beogradu i opet je umakao. Laušević je monstruozni ubica. On je ubio dva čovjeka gotovo iz čista mira, u pijanstvu. Izazvao incident u kafani, pa je onda kada se našao na podu potegao pištolj i pucao i dok nije ispraznio šaržer nije prestajao da puca. I osuđivan je na različite kazne i onda ga režim Borisa Tadića pomiluje, a lično je tada ministar Ivica Dačić išao u Njujork da mu odnese pasoš. To je skandal na koji sam ja u Hagu reagovao”, rekao je Šešelj u dahu, a onda nastavio da vrijeđa glumca.

“Čitao sam njegovu knjigu i zato sam tražio da ga uhvate da ga ispitam povodom te knjige. On je lažovčina jedna, petljao je tamo, on je sada nevin, a ova dvojica mladića koje je ubio oni su krivi. I to dva Srbina jedinca on je ubio, a on je montenegrin njegov brat je bio aktivista u Liberalnom savezu Slavka Perovića, i kada jedan montenegrin ubije dva časna crnogorska Srbina možete misliti kako ja na to reagujem”, rekao je Šešelj.

Istaknuti glumac Petar Božović koji je više puta za Lauševića rekao da mu je poput sina juče je za “Alo!“ poručio da Šešelja ne treba komentarisati, jer se učesnici “Farme” ne komentarišu.

“Ne bih želio da komentarišem učesnike “Farme”. Što se tiče Žarka i njegove knjige, postoji sud pravde, sud književnosti, a on je svim tim sudovima uvijek bio dostupan”, rekao je Petar Božović za “Alo!“.

Božović je, inače, prije izvjesnog vremena veoma emotivno govorio o Lauševiću.

“Već više od 20 godina Žarko svaki dan i svaki minut žali zbog toga što se desilo. Bila je to strašna tragedija. Sudbina je u jednom minutu ugasila i unesrećila živote velikog broja ljudi, živote nekoliko porodica. Žarka znam od malih nogu. Prvo mi je bio kao sin, a kasnije drug, brat i kolega. Ta strašna tragedija unesrećila je sve nas”, dirljivo je pričao Božović pred polazak u Ameriku gdje je trebalo da se sretne sa Žarkom.

Podsjećanja radi, Laušević je u noći između 30. i 31. jula 1993. godine u podgoričkom kafiću “Epl” ubio Dragora Pejovića (20) i Radovana Vučinića (19) i ranio Andriju Kažića.