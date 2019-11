Slavko sprema spektakl: Moja istina je projekat veći od mene samog

Multimedijalni umjetnik Slavko Kalezić, sprema se da ponovo iznenadi publiku. On će sjutra veče u podgoričkom hotelu “Ramada” sa početkom u 20 sati izvesti “Moja istina”, projekat koji je nastao po istomenoj autobiografskoj knjizi izdadoj prošle godine. Nove pjesme, koreografije, kostimi tek su dio onoga što sprema Kalezić za svoje obožavaoce.

“Moja istina” je multimedijalni projekat koji ne nastao na osnovu istoimene knjige koja je izašla prošle godine. Radio sam osam mjeseci na projektu, a više od godinu sam osmišljavao koncept, ideju i produkciju”, priča Slavko koji je za ovaj poduhvat dobio podršku Ministarstva kulture.

Nije prvi put da Slavko u Podgorici pravi neobične performanse. Prije četiri godine u KIC-u “Budo Tomović” izveo je “San o vječnosti”, a za novi ističe da je bolji, sadržajniji i da je u njegovu realizaciju mnogo uloženo.

“Ovaj je projekat na neki način veći od mene samog. To sam shvatio ovih dana kroz generalne probe. Mnogo sam srećan kako sve to ide i kako to izgleda i nadam se da će tako biti i 11. novembra”, kaže Kalezić za CdM.

Publika će vidjeti i doživjeti sve ono kroz šta je Slavko prolazio prehodnih pet godina. Evrovizija, X Factor, putovanja zbog nastupa širom svijeta.

“Moja istina” je sačinjena iz tri cjeline. Slavko otkriva da je prva inspirisana Južnom Afrikom gdje je performer boravio tokom takmičenja u britanskom X Factoru sa Nikol Šercinger, slavnom pop zvijezdom.

“Svi su mislili da ću u Njujorku da doživim svoj preporod, ali suštinski to se desilo u Južnoj Africi. Tamo sam doživio neke trenutke koji me i dalje drže, više od dvije godine. Sloboda, sve što je titralo u vazduhu, sve to sam imao želju da prenesem publici”, rekao je Slavko.

Ne bježi od spektakla, ali ni od svojih korijena, a to je pozorište.

“Prva cjelina je pozorište, sve je u formi spektakla, performansa, ali su velike razlike između prve i druge cjeline”, navodi dugogodišnji član Crnogorskog narodnog pozorišta, kuće koja mu je takođe pomogla u kreiranju “Moje istine”.

Muzika koje će dominirati sjutra u “Ramadi” je autorska. Slavko će izvoditi svoje pjesme u novom ruhu, a uz to će publici predstaviti dva nova singla “Love letter” i “Pjesma za nju”. Slavko objašnjava da je “Pjesma za nju” posvećena njegovoj majci koja je njegova najveća podrška kako u životu, tako i u karijeri.

“Plesne aždaje”, kao ih Slavko zove, Šeljma Muratović i Lejla Vujović, pridružiće mu se na sceni u drugom dijelu.

Slavko za CdM otkriva i da datum 11.11. ima simboliku.

“Svi znaju da sam spiritualan i da volim numerologiju i astrologiju. Odlučio sam se za taj datum jer sam numerološki jedinica i nadam se da će datum biti taličan i poseban”, ističe umjetnik.

B.V.