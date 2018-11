Šon Mendez o svojoj seksualnosti: Nije loše biti gej, ali ja to nisam

Mladi muzičar i pjevač Šon Mendez, iznio više detalja o svom privatnom životu za magazin Rollingstone i tako negirao brojne glasine.

Pričao je o svojoj seksualnoj orijentaciji o kojoj se priča otkako se proslavio,

“Volio bih da nije tako, ali je to dosta uticalo na mene. Sve te špekulacije da sam gej su me povrijedile”, rekao je Mendez.

On je 2016. snimio video na Snepčatu, odgovarajući na glasine riječima: “Prije svega, nisam gej. A onda, sve i da jesam, to ne bi trebalo ništa da znači. Fokus treba da bude na mojoj muzici, a ne na odabiru ljudi s kojima ću da budem”.

U intervjuu je rekao kako osjeća potrebu da stalno naglašava da nije neklonjen istom polu.

“U dubini svog srca osjećam kako moram biti viđen s djevojkom da me ljudi ne bi provocirali da sam gej. Iako znam da biti homoseksualac nije loša stvar, ja to nisam i mislim da se moram pojavljivati s djevojkama da bi ljudi prestali da me osuđuju i napadaju”, rekao je Mendez.

To što je malo feminiziran, ističe, ne mora značiti da voli muškarce.

Spomenuo je svoj singl “In my blood” u kojem pjeva o borbi s anksioznošću.

“Nakon što je pjesma izašla dobio sam dosta poruka podrške od fanova i počeo sam da plačem od sreće jer me neko razumije. Fanovi su me ohrabrili da nastavim da pišem o onome što je istina i o stvarnim stvarima. Zbog njih nastavljam dalje”, rekao je.