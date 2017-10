Sonja Vuksanović prvi put u medijima progovorila o razvodu

Sonja Vuksanović, još uvijek zakonita supruga fok pjevača Aca Lukasa, oglasila se povodom vijesti o razvodu i to nekoliko mjeseci nakon što je priča izašla u javnost.

“Nije mi teško. Pitaju me da li se držim. Pa, što se ne bih držala, nije mi niko umro”, rekla je Sonja za Informer i dodala da ne čita novine, pa i ne zna šta je sve Lukas ružno o njoj pričao.

“Što se mene tiče, niko me nije uvrijedio, jer ne čitam novine, ne zanima me šta se piše. Baš zato i ne doživljavam kao da sam prošla golgotu ili da sam bila na stubu srama. Kada nešto ignorišete, to vas ne dotiče”.

Ona nije htjela da komentariše optužbe koje je folker iznio na njen račun.

“Nemam razloga da se bilo kome pravdam, pogotovo ne nepoznatim ljudima. Baš me briga šta ko misli o meni, bitno mi je u šta moje ćerke vjeruju. Do sada nisam riječ progovorila o našem razvodu i trenutno sam srećna i ponosna na sebe što ćutim, što ni za koga ništa ružno nisam rekla”, zaključila je ona.

Od ljetos su Vuksanovići glavna tema u medijima širom Srbije i regiona. Pisalo se je Sonja Lukasa pravarilsa sa košarkašem Markom Jarićem, te da ju je Lukas fizički zlostavljao.

Dok je folker često pričao o razvodu, Sonja se, do sada, nije oglašavala.