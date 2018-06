Srbi i Hrvati su najljepši i najvatreniji na terenu

I toliko razloga za slavlje ovih dana💃💃💃Ipak razlog koji slavim svaki dan je taj sto volim i sto sam voljena ❤ Hvala svima na neopisivoj ljubavi koju primam svakodnevno u neizmjernim kolicinama. Cinite me najsretnijom zenom 💪 A sutra nam krece Svjetsko prvenstvo pa evo jedna prigodna fotkica...Nadamo se da ce nasi decki🔥 ispunjeni ljubavi i srecom takoder slaviti 15.7. skupa s cijelom Hrvatskom 🇭🇷 #vatrenozavatrene🔥 #worldcup2018 #croatia #kadniveskazevamos #happiness #love #wags #jendvatri

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Jun 13, 2018 at 2:07am PDT