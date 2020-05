Supermodeli kao zvijezde muzičkih spotova

Nema sumje da je romansa između mode i muzike duga i plodonosna. Popularni muzički izvođači često utiču na nove modne trendove, dok se nerijetko dešava da se supermodeli pojavljuju u njihovim spotovima.

Vjerovatno vam prvo padaju na pamet spotovi za Džordž Majklove pjesme Too Funky i Freedom! ’90, koji su puni supermodela, ali to svakako nisu jedini primjeri ovog fenomena.

U narednim redovima ćemo vam otkriti još 10 muzičkih spotova u kojima supermodeli imaju glavne uloge.

1. Džidži Hadid u spotu Kalvina Harisa za pjesmu How Deep Is Your Love

2. Leticija Kasta u spotu za Rijaninu pjesmu Te Amo

3. Šanel Iman u spotu za Ašerovu pjesmu Dive

4. Krisi Tajgen u spotu za Džon Ledžendovu pjesmu Stereo

5. Behati Prinslu u spotu grupe Maroon 5 za pjesmu Animals

6. Bela Hadid u spotu za The Weeknd-ovu pjesmu In The Night

7. Selita Ibenks u spotu za Kanje Vestovu pjesmu Runaways

8. Kaja Gerber u spotu za pjesmu Crying in the Mirror pjevačice Rainsford

9. Džidži Hadid, Marta Hant, Lili Oldridž, Karli Klos i Kara Delevinj u spotu za pjesmu Bad Blood pjevačice Tejlor Svift

10. Džordan Dan, Džoan Smols i Šanel Iman u spotu za pjesmu Yonce od Bijonse