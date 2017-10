Suprug Nataše Bekvalac želi da snimi njen porođaj

Nataša Bekvalac, koja je u četvrtom mjesecu trudnoće, jedva čeka porođaj, koji će snimati njen muž Luka Lazukić.

Ona se složila s njegovom željom da bude sve vrijeme uz nju dok bude donosila na svijet njihovu ćerku, pa će Luka u sali biti sa sve kamerom u ruci.

…da je vazno samo ono sto se ne da kupiti❤ A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Oct 9, 2017 at 3:07am PDT

“Nataša i Luka će video imati samo za sebe, neće ga davati medijima, kao što je to uradila Emina Jahović. Kad je Nataša u julu, nakon tri mjeseca veze, saopštila Luki da je u drugom stanju, on je odmah rekao da želi da snima porođaj. Ona se nasmijala, misleći da se šali, ali nedavno joj je opet to pomenuo. Nati je to simpatično, pa se ne protivi”, otkriva izvor i dodaje da Nataša odlično podnosi trudnoću.

❤ A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Oct 7, 2017 at 1:41am PDT

“Ništa joj nije teško. Aktivna je po cio dan, a najviše kad su u pitanju obaveze oko ćerke Hane”.

Nataša i Luka vjenčali su se 25. septembra, na njen 37. rođendan, na Ibici u prisustvu tridesetak najbližih ljudi, koje su počastili sedmodnevnim ljetovanjem na ostrvu. Ona je uzela njegovo prezime, što nije učinila na prethodna dva vjenčanja, s Dačom Ikodinovićem i Ljubom Jovanovićem.