Tina Tarner o zlostavljanju: Slomio bi mi rebra, nos, bio je okrutan

Legendarna pjevačica Tina Tarner priznala je da je i danas preplave emocije kada razmišlja o pokojnom suprugu Ajku, koji je zlostavljao i tukao, i da se udala za njega samo da bi spriječila dalje zlostavljanje, ma kako to pardoksalno zvučalo.

Tina je u intervjuuu za CBS News Gejl King objasnila da je njen sadašnji brak sa njemačkim muzičkim producentom Irvin Bač njen prvi brak, što se nje tiče. Tina je bila udata za Ajka od 1962. do 1978.

“Kada me je Ajk pitao da se udam za njega, znala sam da je to s nekom namjerom. Ali morala sam da kažem da… ili bi bilo batina. I tako, kada je trebalo da se vjenčamo, to nije bila moja ideja.”

Turner, međutim, priznaje da postane “emotivna” kada razmišlja o Ajku, koji je preminuo 2007. godine, i njihov odnos nije od početka bilo zlostavljanje.

“U početku, Ajk je bio veoma dobar prema meni. Nije mu se dopalo što je morao da zavisi od mene. I nisam željela da započinjem svađu jer bi uvijek bilo crno oko, slomljen nos, natečena usna, slomljeno rebro.”

Tina i Ajk su sarađivali tokom šezdesetih, prije nego što se hemija sa scene prebacila u realan život. Ajk je kasnije godinama ozbiljno zlostavljao, toliko da je Tina pokušala samoubistvo 1968. godine. Poznato je da je istovremeno bio nevjeran i zavistan od droge, piše Independent.

Tina je bukvalno pobjegla iz braka 1976. godine, a sud joj je dozvolio da može da zadrži scensko ime Tina Tarner, koji joj je Ajk dao, ali ga je zvanično zaštitio kao svoje. Poslije razvoda Tina doživljava preporod, sa planetarnim hitovima koji se i danas slušaju, a među kojima je i “Simply the Best”, a njena životna priča pretočena je u za Oskara nominovani film “What’s Love Got to Do with It” 1993. godine.

Pjevačica se osvrnula i na smrt njenog sina Krega, koji se ubio u julu 2018. godine.

“Mislim da je Kreg bio usamljen, to je ono što mislim da ga je dotuklo. Imam mnogo slika na kojima se smije, i osjećam da je na boljem mjestu. Zaista osjećam.”