Tom Henks dijeli savjete za dobar brak: Ne ženite se prije tridesete

Američki glumac Tom Henks je 31 godinu u srećnom braku sa glumicom Ritom Vilson, a tim povodom odlučio je da otkrije šest stvari koje su preduslov srećnog braka.

Tom i Rita su se upoznali 1985. godine za vrijeme snimanja filma “Volonterizam” u kojem su glumili zaljubljeni par. Tom je bio u braku i imao je dvoje djece, a Rita je bila vjerena.

Međutim, zaljubili su se na prvi pogled, tri godine su se tajno viđali, a onda se Henks razveo i zaprosio Ritu.

Henks kaže da je prvi brak sklopio impulsivno, da je bio mlad i da nije razmišljao. Ističe da se mora dobro razmisliti i svjesno odlučiti da li se želi i da li je neko spreman za bračnu zajednicu, a savjetuje da se ne stupi u brak prije 30. godine.

Drugi savjet slavnog glumca jeste da se partneru izađe u susret, čak i u najkritičnijim situacijama. Henk je katolik, a Rita je pripadnica grčke pravoslavne crkve. S obzirom na to da je znao koliko je Riti važna religija, odlučio je da promijeni svoju vjeroispovijest.

„Žrtvovao sam se zbog svoje supruge. Rita ima grčke korijene i pripadnica je pravoslavne vjeroispovijesti, dok sam ja bio katolik. Poštujem njenu porodicu, pa sam odlučio da pređem u pravoslavlje“, pojasnio je poznati glumac.

Jedan od ključnih uslova srećog braka je podrška. Tokom godina koje su proveli zajedno proživjeli su mnogo, ali uvijek su podržavali jedno drugo.

„Ovdje sam zahvaljujući ženi koja mi svaki dan pokazuje šta znači ljubav“, rekao je Henks 1994. godine kada je dobio prvog Oskara.

Rita je 2015. godine otkrila da ima rak dojke. Iako je strahovala kako će se to odraziti na njihov brak, Henks se potrudio da joj pruži još više ljubavi i podrške.

„Sve što mogu da uradim jeste da se duboko naklonim svojoj ženi zbog njene ogromne hrabrosti“, rekao je tada Tom, a Rita je srećom uspješno pobijedila opaku bolest.

Popularni glumac savjetuje i da se svom partneru čine male i lijepe stvari.

„Moja supruga je moja ljubavnica, vezani smo na način koji prevazilazi riječ žena, djevojka ili majka. Ne mogu zamisliti život bez nje. Često joj ostavljam poruke na telefonu ili u kuhinji, kucam poruke na pisaćim mašinama koje godinama skupljam, poželim joj divan dan i slično. Osim toga, fotografišem sve oko sebe kada nije pored mene i šaljem joj fotografije. Mislim da joj se to sviđa“, ispričao je Henks.

Tvrdi da je veoma važno njegovati zajedničke navike i voljeti svog partnera bez obzira na sve.

„Ova žena me voli kad sam debeo i kad sam mršav. Voli me kad sam ćelav i voli me kad imam kosu. Ova žena me voli, ja to znam. Zbog toga sam srećan čovjek“, kaže Henks.

Smatra da je najvažnija stvar, koja je preduslov srećnog braka, ipak pronaći pravu osobu.

„Tajna je u tome što sam oženjen pravom ženom. Imao sam sreću da oženim divnu Ritu Vilson“, naglasio je više puta Henks.