Tomaševićka i Sergej napustili Pinkove zvjezdice: Ne žele da sjede sa rijaliti učesnicom

View this post on Instagram

Dragi moji, prethodne četiri godine u našim "Pinkovim zvezdicama" upoznala sam mnogo božanstvene dece, naslušala se predivnog pevanja, smejala se i plakala od radosti sa svojim divnim kolegama iz žirija. Došlo je vreme da se za sada rastanemo. Preda mnom je jedan veliki i bitan muzički projekat zbog koga ću često biti zauzeta. Članovima žirija želim puno radosti i uspešnu sezonu. Uvek ću navijati za sve buduće i bivše takmičare i čekati ih da porastu i pridruže mi se na sceni. Sve vas voli vaša Jelena Tomašević-Bosiljčić ❤