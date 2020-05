Toni Cetinski: Nisam protiv vakcina, nego sam za pravo izbora

Hrvatski muzičar Toni Cetinski izazvao je veliku buru objavom u vezi sa vakcinama i vakcinacijama. Sada objašnjava šta je mislio.

U jeku epidemije korona virusa mnogo se pričalo o tome kako je vakcina jedini spas za sve nas, a malo manje što vakcine još nema. Pojedine izjave, poput one multimilijardera Bila Gejtsa, da bi svi trebalo da budu vakcinisani, pa potom da dobiju neku vrstu potvrde da bi uopšte mogli da putuju, mnogima je podiglo obrve.

“Nogu je povukao” Novak Đoković, koji je rekao da “prvi nije za te vakcine”, njegov penzionisani kolega Marat Safin usprotivio se “čipovanju”, a onda su se javile još neke poznate ličnosti iz regiona, poput hrvatskog fudbalera i igrača Liverpula Dejana Lovrena i hrvatskog muzičara Tonija Cetinskog, koji su takođe digli glas protiv vakcina.

U intervjuu “Slobodnoj Dalmaciji”, Cetinski je govorio i o toj temi, odnosno šta je zapravo mislio.

“Nisam protiv vakcina, jer bi to bilo licemjerno, ako si nekada ranije bio vakcinisan, tako da je važno napraviti distinkciju između raznih tipova vakcina. Da sada ne ulazim u priču preduboko mogu samo kažem da sam o dosta tema govorio u kontekstu prava na izbor. Ali, kod nas je očigledno teško na neke teme skretati pažnju i nemoguće je postavljati pitanja, a da ne budeš diskreditovan, omalovažen i relativizovan i to sve pod diktaturom raznih farmaceutskih lobija i interesnih grupa”, rekao je Cetinski.

Dodaje da su odmah pokušali da ga “naprave glupim i nedoraslim, jer se upušta u teme koje su kao veoma složene i stručne i rezervisane samo za podobne”.

“Kao ono u stilu ‘šta sad on baljezga o vakcinama i čipovanju’, pa su u istu rečenicu, okrećući podlo i naopako teze, stavili jedno i drugo. E, pa gospodo draga, narod nije glup, a i sve je više dokazanih priča iz kruga stručnjaka, koje više nisu samo teorije zavjera, a koje dopiru do nas neukih, glupih i kojekakvih građana. Samo sam postavio pitanje: ‘A što ako neko ne želi da primi tamo neku vakcinu sumnjivih supstanci o kojima niko od tih par tobože naučnika zazire da priča?’. Kako će da nas natjeraju da prisilno primimo tu njihovu spasonosnu vakcinu koju gledaju kao da je Sveti gral? Vakcinisanje kao Sveti gral onima koji za bolje ne znaju i onima koji se na njemu bogate. To me je iznerviralo i nisam imao namjeru da se bavim time nego sam samo postavio sebi pitanje i rekao ‘hajde da vidim i čujem svoje Facebook prijatelje šta oni misle na tu temu’, pa sam im se obratio uživo na Fejsu i gle čuda – mnogo ljudi odazvalo se sa istim pitanjem”.

Sam konstatuje da odgovor nisu dobili.

“Naravno da nismo (dobili odgovor), niti ćemo ga dobiti. Nisam imao namjeru da dižem pobunu ili da pozivam ljude na ulicu, jer mislim da se u današnjem društvu stvari ne rješavaju na ulici nego kulturnim i civilizovanim debatama ljudi koji bi trebalo da štite svoj narod i da mu služe. Ne razumijem zašto su se neke usijane glave uzbudile, ako sam ja samo postavio pitanje: ‘Imamo li pravo izbora?’. Jasno sam rekao: ‘Ko želi neka se vakciniše, čipuje, ma neka radi šta želi’. Ali ne razumijem zašto se onda uskraćuje mogućnost izbora. Možda ćemo uskoro saznati…”, kaže hrvatski pjevač.

Upitali su ga i za politiku i da li bi uplovio u političke vode.

“Dobijam pozive da se priključim u više stranaka, ali još se nisam odlučio na taj korak. Stranka u koju bih ja ikada pristupio svakako bi bila suverenističkih načela i ideja, a nikako globalističkih i morali bi svi najprije na detektor laži prije nego što bih pristupio nekoj stranci. Ko zna, možda postoji takva”, odgovorio je Cetinski.