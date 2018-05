Toni Cetinski o saobraćajnoj nesreći: Spreman sam da robijam

Toni Cetinski je prije par mjeseci pregazio čovjeka u jednoj jedonsmjernoj ulici, a mnogi su osudili pop zvijedzu iako nisu znali šta se zaista dogodilo. Toniju je sve ovo jako teško palo.

“Nekako me više boli kada je nepravda prema nekom drugom nego prema meni. To su sve strelice koje se odbijaju, ne dira me to. Nastojim da ignorišem te stvari, ali me nepravda prema nekom drugom pogađa. Tu sam spreman da napišem 600 postova. Ne volim nepravdu prema drugima, prema sebi sam manje više navikao”, započeo je Toni svoju priču.

Cetinski je dugo ćutao, a konačno je riješio da progovori o nesreći koja se dogodila 3. novembra u Rovinju.

“Ljudi u Rovinju znaju kakav sam vozač, kakva je ulica. Ako se otkrije da sam ja išta kriv, ja ću odgovarati, znaju da sam spreman. Ali ako se ustanovi da ipak ja nisam glavni krivac, zbog čega je čovjek ležao i poginuo, onda će mi barem duša biti na mjestu, neću morati s tim da živim”, rekao je Toni u emisiji “Glamur”.

Pjevač tog dana nije vozio brzo niti je bio pod dejstvom alkohola. Nije mu bilo lako u tom trenutku jer ni sam nije bio svjestan šta se dogodilo.

“Čudo ti se dešava u životu kada su tako neki ekstremni momenti. Ne bojiš se težine kazne, ako si nešto pogriješio, spreman si platiti, odrobijati. Meni je više strah da li ću ja moći živjeti s tim na duši, ako se ustanovi da sam ja kriv. Za ono što sam kriv, ja ću odgovarati”, kaže Toni.

Po svemu sudeći, pjevač neće odgovarati za nesreću jer nije dokazano da je on kriv.