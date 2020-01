Udala se Pamela Anderson

Glumica, seks simbol i humanitarka, Pamela Anderson, udala se u tajnosti.

Kanadsko-američka zvijezda udala se peti put, za američkog producenta Džona Pitersa (74).

Plejboj zečica, zvijezda serijala “Čuvari plaže” rekla je “da” producentu filmova “Flashdance”, “Vještice iz Istvuka” i “Betman” tokom ceremonije vjenčanja koje je u ponedjeljak upriličeno u Malibuu, samo za članove porodice.

“Već decenijama mogu da biram ženu sa kojom želim da budem. Svijet je prepun lijepih devojaka. Ali već 35 godina ja želim samo Pamelu”, rekao je Piters koji je producirao obje verzije filma “Zvijezda je rođena”: onu iz sedamdesetih i novu sa Lejdi Gagom u glavnoj ulozi.

Prošle godine Pamela je stavila tačku na romansu sa francuskim fudbalerom Adilom Ramijem koji ju je zlostavljao. Par se rastao uz ružne riječi koje su prenosili mediji.

Pirs i jedna od najpoznatijih plavuša na svijetu, upoznali su se krajem osamdesetih godina na jednoj Plejboj žurci. Zabavljali su se nekoliko puta tokom proteklih 30 godina, sa dužim prekidima, a ponovo su stupili u emotivnu vezu krajem prošle godine.

Pamela je bila u braku sa rok zvezdom Tomom Lijem od 1995. do 1998, sa kojim je dobila dvojicu sinova: Brendona Tomasa (rođen 1996.) i Dilana Džegera (rođen krajem 1997. godine). Poznata plavuša zatim se udala za muzičara Kida Roka, sa kojim je bila u braku od 2006. do 2007, a zatim se dva puta udavala za Roka Salomona. U braku su bili od 2007. do 2008. i ponovo od 2014. do 2015. godine.

Peters je tokom ranih sedamdesetih bio u braku sa glumicom Lesli En Voren, a zatim nekoliko godina u vezi sa glumicom Barbrom Stajsend.