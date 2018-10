Ugovor o trudnoći Megan Markl izašao u javnost

Iako na kraju zajedničko dijete nisu imali, vojvotkinja od Saseksa je od svog tadašnjeg supruga, Trevora Engelsona, zahtijevala da potpiše ugovor kojim bi joj omogućio da se odmah nakon porođaja vrati u top formu, baš kao i ostale poznate dame.

Vjerovali ili ne, u braku s prvim suprugom, Trevorom Engelsonom, Megan Markl sklopila je i “ugovor o trudnoći”, koji joj je, u slučaju da rodi njihovo dijete, osiguravao sav luksuz koji je poželjela.

Naime, prema pričama bliskog prijatelja vojvotkinje od Saseksa, tada glumica u seriji “Suits” bila je izrazito zabrinuta kako će se, ukoliko rodi, vratiti u top formu, stoga je od svog tadašnjeg supruga zatražila da angažuje i plati ličnog trenera i nutricionista koji će joj pomoći u svemu, ali i dadilju koja će brinuti o bebi.

Inače, takve vrste ugovora izuzetno su popularne u Americi, naročito u rodnom gradu Megan Markle, Los Anđelesu, a iako u principu “pokrivaju” podjelu roditeljske odgovornosti nakon rođenja djeteta, vojvotkinja je ipak bila zabrinuta da li će izgubiti savršenu figuru.

“Strah je bio tim veći jer je bila svjesna da mnogi članovi njene porodice imaju problema s viškom kilograma, stoga je ona oduvijek strahovala od debljanja, naročito kada joj je karijera krenula uzlaznom putanjom. Svaki put kada dobije tek kilogram, to se već vidi na njenom licu, a upravo zbog toga odlučila se za ugovor”, otkrio je bliski prijatelj.

Ipak, za taj ugovor nisu se posavjetovali niti angažovali advokate, bio je to tek neformalni dokument koji je njen tadašnji suprug morao da potpiše.

“Znate šta kažu – srećna žena, srećan život. On je dobro znao kada se odlučio da se oženi s njome da ona itekako pazi na svoj imidž, ali i da je nesigurna u svoj izgled i tijelo, stoga je pristao na sve. Ona nije htjela da prihvati “ne” kao odgovor, a on je to znao. Ipak, kraj braka je došao mnogo prije nego se ijedna stavka iz ugovora ostvarila”, dodao je anonimni izvor.