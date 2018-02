Uma Turman tvrdi da je Tarantino planirao da je ubije

Holivudska zvijezda Uma Turman jedna je od najatraktivnijih i najuspješnijih holivudskih glumica, zahvaljujući ulogama u kultnim filmovima Kventina Tarantina – “Petparačke priče” i “Kill Bill”.

Iako je proslavljeni reditelj u nekoliko intervjua nazvao najboljom glumicom ikada i muzom, nije pričao o dugogodišnjoj svađi zbog scene u kojoj je Uma povrijedila vrat.

U članku u Njujork Tajmsu u kojem je glumica ispričala “gadosti koje je doživjela s Harvijem Vajnstinom”, otkrila je i da se posvađala s Tarantinom zbog opasne scene iz filma “Kill Bill” na kojoj je reditelj insistirao iako mu je ona rekla da ne želi da je snimi.

Riječ je o sceni u plavom kabrioletu, ili, prema riječima Ume, “smrtonosnoj zamci”.

“Automobil je u redu – vozi pravo, nagazi 40 milja na sat inače ti kosa neće vioriti, a onda ću te natjerati ponovo da snimaš scenu’, rekao mi je Tarantino tad. Sjedište nije bilo zašrafljeno kako treba, put je bio postut pijeskom i ja sam udarila u drvo. Zadobila sam povrede vrata, zeznula koljena, volan mi se nabio u stomak pri sudaru i sjećam se da sam pomislila kako nikada više neću hodati”, rekla je Uma i dodala da se posvađala s Tarantinom.

“Izbila je ozbiljna svađa, optužila sam ga da je pokušao da me ubije, a on se naljutio jer sam to rekla i dodao da mu to nije bila namjera. Tražila sam od Miramaxa da mi dostave snimak, a oni su odbili i rekli da ću ga dobiti samo ako potpišem da se odričem prava na tužbu protiv njih. Čekala sam 15 godina taj snimak i na kraju mi ga je dao Tarantino”, rekla je Uma.