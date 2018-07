Verica Rakočević: Izdržavam Veljka, pa šta

Iako je svaka godina njenog života bila obojena posebnim bojama, aktuelna 2018. za dizajnerku Vericu Rakočević (70) ima poseban značaj.

Dok je u martu proslavila jubilarni rođendan, u septembru će obilježiti tri i po decenije karijere, a ovog mjeseca navršava se i pet godina ljubavi sa suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem (35).

Poznata dizajnerka je ovako prokomentarisala navode da izdržava svog supruga.

“Istina je, izdražavam ga. To je činjenica, ako je nekome bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovjek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara i nema mogućnosti da pokaže koliko zna i umije. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke pa nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Mnogo mi je važnije to što pored sebe imam muškarca koji me čini srećnom, s kojim uživam u svakom provedenom trenutku i s kojim vodim najzanimljivije razgovore”.