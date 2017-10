Vesna Dedić se plaši braka

Autorka kultne emisije na RTS-u “Balkanskom ulicom” i književnica Vesna Dedić, otkrila je detalje iz privatnog života.

Poslije razvoda, svaka žena proživljava stresne situacije. Šta je vama bilo najteže u tom periodu i da li ste, poput većine dama, plakali i bili na ivici depresije?

“Mnogo sam plakala posljednjih godina braka i onda sam shvatila da je bolje da se razvedem nego da potonem u depresiju. Vjerujem da je svakoj ženi koja sama odluči da se razvede period poslije rasturanja braka težak zbog osjećaja odgovornosti prema svojoj egzistenciji i egzistenciji djece. Međutim, svaka se proljepša i dobije neku čudesnu energiju jer dane počinje da troši na nešto smisleno umjesto na besmislene pokušaje da se popravi brak. Drugačije je kada je žena ostavljena ili prevarena. Tada taj bol, kao što kaže junakinja ‘Sjeti se naše ljubavi’, sprži sve u ženi. Eto, ja sam pobjegla na vrijeme i vrijeme je pokazalo da je to bio moj najmudriji potez u životu”.

Važite za vrlo hrabru ženu, samosvjesnu i za nekoga ko se kroz život sam bori. Da li vam je to bilo teško i koliko od toga zaziru muškarci?

“Ne znam da li mi je bilo teško ili ne jer nikada nisam iskusila kako je to sjedjeti kao princeza kraj kamina dok se neko drugi umjesto mene bori za život. Mislim da se muškarci zaljubljuju u hrabre žene, ali se ipak osjećaju muževnije pored nekih koje su slabe ili bar umiju da odglume tu nemoć i strah pred životom”.

Već neko vrijeme ste u vezi. Da li vas muškarac u potpunosti razumije i da li pravite kompromise?

“Ne znam na koje vrijeme mislite jer od svoje 13. godine do danas ja sam uvijek u nekoj vezi. Sad, da li je ona bračna, ljubavna, platonska, srećna ili nesrećna, javnost baš ne mora da zna. To je uvijek znalo samo moje srce, ponekad čak nije ništa znala ni moja najbolja prijateljica. Mogu da kažem da nikada nisam pronašla muškarca koji me je potpuno razumio i nikada nijednog zbog koga nisam morala da pravim kompromise”.

Da li je za vas brak samo potpis na papiru i kako sada gledate poslije jednog braka na tu instituciju? Da li biste ponovo stupili u brak?

“Brak je najljepša od svih institucija dok traje ljubav. Kada ljubav i poštovanje nestanu, brak je robija na koju neki ljudi sebe osude doživotno, a neki pobjegnu, makar i plivajući kroz baru punu krokodila. Ja se sigurno više nikad neću udavati. Toliko sam se nakupila straha zbog posljedica koje sam imala poslije potpisivanja bračnog zavjeta da danas i kada potpisujem neki poslovni ugovor, meni ruka zadrhti”.