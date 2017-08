Vidić o Melini Džinović: Džej Lo daje tvoje haljine spremačici kad ide na festival tortilja

Stilista i kreator Saša Vidić nije štedio riječi kada je u pitanju stajling njegove koleginice Meline Džinović.

On je komentarisao njenu odjevnu kombinaciju koja mu se uopšte nije dopala.

“Draga Dženana koliko si para stukla u to da te nose zvijezde na sat vremena, mogla si bar malo da uložiš u neko modno obrazovanje i prestaneš da šiješ te haljine po Kini i to na kilo. Što se ove tobretine tiče, ženo, ja razumijem da je poklon od srca od djede, ali to se više ne nosi. To zna i Rosalinda, kućna pomoćnica Dženifer Lopez, kojoj ova da tvoju haljinu kada krene na festival tortilja. Lijepo je što podržavaš strane dizajnere, mada i ovdje kasniš nosiš model od prošle sezone. Nema, veze ni tebi nije lako. Ti si kao u onoj sevdalinki “Zvijezda tjera mjeseca”, ali džaba, biće da je kod djede mjesec trenutno u pomračenju”, rekao je Vidić za “Svet”.