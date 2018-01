Vođa “Dubioze” objasnio zašto je podigao tri prsta u Šibeniku

Građane Šibenika je u 2018. godinu uveo jedan od najpopularnijih bendova u regionu, bosanska “Dubioza kolektiv”, a ono što je hrvatskoj javnosti posebno zapalo za oko je fotografija snimljena poslije koncerta, na kojoj vođa “Dubioze” Brano Jakubović pokazuje tri prsta dok pozira sa obožavaocima.

Međutim, Brano tvrdi da njegova tri prsta ne znače ono na šta svi pomisle “na prvu”, već je to bio njegov odgovor upućen tehničaru koji ga je u prolazu pitao u koliko sati idu u hotel. Jakubović je u ponedjeljak na društvenim mrežama, pod naslovom “Prebrojavanje prstiju”, objasnio zašto je podigao tri prsta u Šibeniku.

“S obzirom na to da su u pitanju moji prsti, a vidim da se neki ljudi mnogo nerviraju, odlučio sam da napišem nekoliko rečenica o tome, jer me do sada niko nije ništa pitao, a i što bi, kada tri prsta uvijek samo jedno znače”, objašnjava Jakubović, inače, jedini Srbin u bendu.

“Priznajem, jesam, podigao sam tri prsta usred Šibenika. Zašto sam to uradio? Odgovor, nažalost, neće biti nimalo seksi za dalju raspravu. Podigao sam tri sporna prsta da bih odgovorio na pitanje jednog od naših tehničara, koji je iza kamere u prolazu pitao: “U koliko sati idemo u hotel?” Ja nisam ljubitelj patriotizma, nacionalizma i isključivo me zanima “normalizam”, u kojem možeš biti gej ili strejt, musliman, Jevrejin, hrišćanin ili budista, vegetarijanac ili mesojed, Srbin, Hrvat, Bošnjak ili nešto deseto… I sve je okej dok nisi “pakšu”. Nešto me kopka, šta bi bilo da smo u hotel trebali da krenemo u dva, a ne u tri sata? Da li to znači da bih sa dva prsta pokazao znak koji su hrvatski branitelji koristili u Domovinskom ratu il bih izgledao kao Džon Lenon koji se zalaže za mir u svijetu? Ne, to bi samo značilo da ću spavati sat duže. A i ja sam budala, od sada ću tražiti da na spavanje idemo najkasnije u jedan poslije ponoći, pa ću rahat (mirno na turskom) moći da pokazujem jedan prst, i to onaj srednji. Na to se, izgleda, niko ne ljuti, a i dobićemo dodatni sat spavanja”.