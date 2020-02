Voditeljka Ana Mihajlovski dobila ulogu u seriji

Ana Mihajlovski je navikla da bude ispred kamera ali sada je čeka sasvim drugačiji zadatak. Naime, ona je dobila priliku da glumi u seriji “Igra sudbine”, na Prvoj televizi. Njoj je pripala uloga zavodnice i uporne karijeristkinje koja ne bira sredstva kako bi došla do cilja.

“Gluma je zabavan svijet, ja sam se mnogo puta susretala sa glumačkim poslom. Priznajem da ne gledam televiziju, pa ni domaće serije”, rekla je Ana za “Blic Super TV” i dodala da je ulogu dobila preko dugogodišnje prijateljica i saradnice na TV projektima Marijane Mićić.

“Ona me je preporučila, jer je oduvijek vidjela u meni talente kakve, zapravo, nemam”, našalila se Ana, a ovaj Marijanin potez nimalo ne čudi s obzirom na to da je u zajednčkom intervjuu otkrila da je Mihajlovska pravi perfekcionista.

“Ima Ana jednu osobinu koju volim, a u isto vrijeme umije i da me izbaci iz takta – najveći je perfekcionista, idealista i fanatik. Kada bi pronašla mjeru, to bi bile samo pozitivne osobine, ali kao sa svakim fanatikom, to je nemoguće”, rekla je Marijana svojevremeno za magazin Hello!