Vuk Kostić: Hrabrost je moj adut u zavođenju

Glumac Vuk Kostić godinama uživa status zavodnika i to ga je, pored dobre glume, oduvijek izdvajalo od brojnih njegovih kolega. Međutim, koliko god da je ranije uživao u toj tituli, sada bi je sigurno mijenjao zarad malo mira, koji ne može da postigne otkako je obznanio vezu s koleginicom Jelisavetom Orašanin, a zbog te romanse kasnije je bio više puta tema u medijima. Međutim, čini se da on ne haje mnogo za to.

“Ne interesuje me šta pišu novine i to je zaista sve što bih imao da kažem na tu temu”, iskren je Vuk. Ljubavna priča s koleginicom sada je iza njega.

Da li je trenutno zaljubljen, ne želi da otkriva, pa time ostavlja nadu svim mladim damama koje bi željele da se oprobaju u ulozi nove Kostićeve saputnice. Sve što bi one, možda, trebalo da učine, jeste da strpljivo sačekaju njegov potez, budući da je poznat kao odvažan u zavođenju.

“Nisam razmišljao o tome na koji način osvajam djevojke. Mama i tata fino su me napravili i čestit sam čovjek, pa mislim da je to dosta za neke od njih. Ni ranije nisam imao problema sa osvajanjem, pa ne mislim da je na to uticala samo slava koju danas imam. Još i ako sam hrabar, a mislim da jesam, to upotpunjuje svaku strategiju”, otkriva Beograđanin koji često ističe svoje crnogorsko porijeklo i ljubav prema zemlji iz koje mu potiču preci.