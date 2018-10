Zbog rijaliti programa danas mlade žene liče jedna na drugu

Poznata glumica, pjevačica i model Samanta Foks optužila je današnje rijaliti programe zbog porasta mladih žena koje odlaze pod nož da bi izgledale ljepše.

Samanta zaključuje da smo baš zbog ovoga danas dobili žene koje sve, manje ili više, liče jedna na drugu.

Bivši model i pjevačica postala je poznata još sa 16 godina, a tokom cijele svoje karijere odbijala je prijedloge da izvrši neke korekcije na tijelu.

Samanta je za “Fabulous Online“ rekla da se i dalje trudi da izgleda što prirodnije moguće.

“Nikada nisam razmatrala opciju vještačkog uljepšavanja. Neke žene uvećavaju grudi kako bi izgledale ljepše i to je u redu. Ukoliko je to nešto što će zadovoljiti njihovog partnera to je tek druga priča. To bi trebalo da uradite zbog sebe kako biste se vi osjećali bolje. Meni tako nešto nikada nije bilo potrebno“, rekla je ona.

“Ipak, danas kada vidim mlade djevojke koje uvećavaju usne i grudi na početku dvadesetih, za to krivim rijaliti programe. Na kraju sve završe ličeći jedna na drugu“, zaključila je ona.