Zdravko Čolić: Smeta mi što na svakoj granici bivše Jugoslavije moram pokazivati pasoš

Zdravko Čolić, jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, u sklopu turneje “Ono malo sreće” stiže pred bh. publiku. Juče je napunio 68 godina ali pripreme pred nastup je već započeo pa atmosfera nije bila slavljenička.

“Rođendan mi je, ali sam se pritajio i zbog nastupa ne izlazim. Primirim se zbog te profesionalne strane. Danas nema proslave, ali imam mogućnost da se vidim s nekim prijateljima i saradnicima i da se malo zabavimo uz ručak. Što sam stariji rođendani su mi sve manje i manje važni. Obično ih obilježim s porodicom i prijateljima, zavisno od mjesta na kojem se nalazim. Zapravo je to više povod da se ljudi okupe, da nazdravimo i malo se družimo. Važno je da smo zdravi. Ne razmišljam o vremenu koje prolazi, jer se dobro osjećam. Ta neka moja životna parola i moj lični hedonizam su jako bitni, važno je da živimo u sadašnjosti jer se prošlost zaboravlja, a snenim korakom idemo u budućnost svijeta”, rekao je Čola.

Godine prolaze i sve se mijenja, a Čola ostaje isti. Godine mu ne mogu ništa pa i u sedmoj deceniji izgleda mladoliko, a njegova iskrenost, neposrednost i pozitivna energija kojom zrači idalje su mnogima prva asocijacija na spomen njegovog imena.

“Starim, starim, ali i dalje imam taj optimizam i u sebi nosim dobro raspoloženje i ljubav prema ljudima. Vjerovatno mi je svojstvena ta pozitivna energija koju imam i koju pokušavam zadržati, a posao kojim se bavim je vezan za ljude i publiku pa me i to na neki način osvježava. Možda je i do toga što sam blizanac u horoskopu, kažu da su oni malo šašavi”, rekao je uz smijeh.

Blizu sedamdeset godina života i više od četrdeset godina karijere ne osjeti se ni na njegovom glasu, ni na nastupima. Osebujan glas i nevjerovatna energija dobitna su kombinacija koja rezultira koncertima za pamćenje o kojima se dugo vremena priča.

“Prije koncerta volim da se osamim, pročitam nešto, jer na taj način akumuliram energiju. Ali to je svakako nešto što nosiš u sebi, božiji dar koji ili imaš ili nemaš. Ovo je vrsta posla u kojem te i ljudi i publika stimulišu pa te ponekad kada ti nije do pjesme publika ponese i izvuče tvoj maksimum. Tu je svakako i odgovornost prema ljudima kojima pjevam i s kojim dijelim emotivne trenutke”, pojasnio je.

Zahvaljujući tehnologiji i putovanjima koja su sastavni dio posla kojim se bavi i dalje ima dobru komunikaciju s prijateljima koji više ne žive na prostoru bivše Jugoslavije.

“Ne pišemo više pisma, tehnologija nam omogućava da se čujemo i vidimo, ali mi fali blizina dragih ljudi i neposrednost koja je ranije postojala. Smeta mi što na svakoj granici bivše Jugoslavije moram vaditi i pokazivati pasoš”, rekao je.

Iako nerado govori o svom privatnom životu i uspješno ga čuva od šire javnosti, na kraju razgovora je otkrio kako je živjeti sa tri žene – suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom.

“Preemotivan sam i ne mogu da budem strog pa djeca kolo vode. Veoma je odgovorno živjeti s tri žene, ali i veoma lijepo”, rekao je Čola na kraju razgovora za Klix.ba.