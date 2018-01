Zdravko Čolić: Više od misica me uzbuđuju jedre sobarice

“Supruzi Sandri nikad nisam dao povoda za ljubomoru. Zna za koga se udala, zna koliko me je žena jurilo i zna kakav je moj posao”, rekao je Zdravko Čolić.

Otkad je 1972. ostavio grupu Ambasadori i krenuo u solističku karijeru, sarajevski pjevač je miljenik žena. Ispred stana su ga neke čekale u vjenčanicama, pa i pokušavale da se sprijatelje sa njegovom mamom da preko nje dođu do Zdravka. Oduvijek je znao sa ženama, a njihovo opsijedanje nije mu smetalo. U karijeri je od 219 snimljenih pjesama njih 16 posvetio ženama. Pjevao je Emili, Ruški, Julijani, Ivani, Anđeli, Jasmini, Esmi, Kristini… Na glasu je da slama ženska srca, a u životu je imao samo tri duge veze.

“Drage su mi bile i one strastvene, kratke. Jedna takva noć ili možda samo pogled znao je duboko da mi se ureže u sjećanje. Ponekad bih se osjećao kao da smo proživjeli cio život u tih nekoliko sati. Imao sam divnih trenutaka, susreta, pa i kratkih veza koje su ostavile pečat. Odvojio bih jedno od drugog, te tri duge veze od strasti”, rekao je Čola.

Danas ga obuzme sjeta kad govori o obožavateljkama. Najpopularniji pjevač bivše zemlje ne krije kakve su ga žene privlačile. Moglo je pored njega biti sto misica, ali kada bi pored njega prošla jedra sobarica, Čolin bi pogled odlutao, a misice ostajale same. Miljenik svih žena najviše voli one prirodne, iz naroda.

“Ta erotičnost običnih žena mi je neodoljiva. Uvijek me je uzbuđivalo prirodno, normalno, one punije, jedre žene. Svako ima svoj ukus, ali to ne znači da nisam volio i misice”, rekao je Zdravko, a prenosi 24sata.

Sa suprugom Sandrom vjenčao se u tajnosti 2001. godine. Mjesecima niko nije znao da je Čola u braku.

“Dogovorili smo se sa matičarkom da pomjeri moje ime nekoliko stranica unazad, kako njene kolege to ne bi odmah sjutra vidjele. Uspjela je da ostavi prazno mjesto na nekoliko stranica unazad, pa se tek za mjesec i po to otkrilo”, raspričao se Čolić, koji se ponosi ćerkama Unom i Larom. U braku se, kaže, ničega nije odrekao.

“I dalje mislim da se čovjek ničeg ne treba odricati. Više ne izlazim svako veče na lumperajke. Porodičnom čovjeku je mjesto kod kuće, ali kad se radi koncert, turneja, podrazumijeva se da ću zaglaviti na tim druženjima. Još imam i snage i energije. Našao sam zlatnu sredinu, što je u ovim godinama najpristojnije”, kaže Čola.