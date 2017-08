Zele Lipovača u 62. godini postaje otac

Jedan od najcjenjenijih instrumentalista, osnivač Divljih Jagoda Zele Lipovača, u 62. godini života postaće tata.

Zele ne voli da priča o privatnom životu, ali nije uspio da prikrije radost ovoga puta, pa je poručio:

“Da, ćerkica je na putu”, izjavio je Lipovača, koji je tokom čitave karijere svoju privatnost držao daleko od očiju javnosti.

“Ja ne želim o tome da pričam, niti sam ikada bio taj tip. Ne želim dijete uopšte u to da uvlačim niti će biti slika djeteta po novinama. To je moj privatni život i mislim da nema nikakve potrebe. Ja nisam ta estrada i nemam veze s ovom balkanskom estradom, nisam taj tip. Ovo sam što jesam – svirač i kome paše da me pita o gitarama i rokenrolu, to je to”, objasnio je on tokom telefonskog razgovora, dodajući da javnost zaista nikada nije bila upućena u njegov privatni život.

Upravo to objašnjava i činjenicu da ovaj legendarni muzičar nije otkrio ime žene s kojom će dobiti ćerku, ali je nedavno u intervjuu objasnio kakve žene poštuje.

“Prije svega, mora biti ženstvena, a zatim da je to osoba koja razmišlja i ima slične navike i poglede na svijet kao i ja. Ne vjerujem u teoriju da se suprotnosti privlače, nego vjerujem da je uspješna veza spoj onih koji uživaju u istim stvarima”, rekao je Zele.