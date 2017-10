Zlatko Pejaković “opleo” po Oliveru Dragojeviću

Zlatko Pejaković nedavno je gostovao u emisiji “Petkom s Petkom”, a njegove izjave podigle su popriličnu prašinu. Naime, tema emisije bila je cijena slave, a Mia Begović je u jednom trenutku rekla kako je Oliver Dragojević legenda. Pejaković se s tim nije složio.

“On ne može biti legenda. On radi svoj posao i dobro ga radi. Legende su oni koji su imali puno ljudi iza sebe, koji su puno ljudi odgajili. Ja ne volim to što on radi, jer on ne radi za publiku. Ne može niko kod nas biti legenda”, rekao je.

“Nemojte se ljutiti, ali uvijek postoje stvari koje neko razumije, a neko ne. On je legenda samo zato jer je malo manje nerazumljiviji. Ja sebe ne stavljam u kategoriju legendi. Ja se još uvijek grčevito borim za svoju popularnost”, dodao je Pejaković.

Njegove su izjave izazvale burnu raspravu pa se na kraju pokušao izvući iz situacije.

“Ja sam postigao što sam htio. Oliver je moj prijatelj i ja ga volim. Ja sam sve ovo rekao da vidite kako je to kada se neko dira u njegovu slavu”, zaključio je.

Oliver je za In Magazin izjavio da se on i Pejaković već dugo poznaju, ali da nisu bliski prijatelji.

“Dobri smo, ali nismo veliki prijatelji. Znamo se od davnih dana”, rekao je Dragojević, a na pitanje o komentaru na Pejakovićevu muziku bio je kratak.

“To je nešto drugo. Ne volim to”, zaključio je.