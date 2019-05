Zoran Pajić: Nekad glumim da sam arogantan da bi me poštovali

Zvijezda serije “Istine i laži”, Zoran Pajić, rekao je da se trudi da ostavi utisak da je arogantan iako usitinu to nije.

“S jedne strane je i to urođeno, a s druge, svesno ostavljam takav utisak. Oni koji me poznaju znaju da sam daleko od bilo kakve arogancije, ali ponekad želim da izazovem takav prvi utisak kod ljudi da bi me shvatili ozbiljno i imali poštovanje prema meni, u smislu da ne mogu lako da mi priđu i dopru do mene, već da, na početku, određena distanca mora da postoji, a onda, kada se upoznamo, to je sasvim druga priča. Nisam od onih koji odmah otvaraju sve karte, jer želim da stavim do znanja da do mene treba doći i zaslužiti moje povjerenje”, objasnio je zgodni glumac.

“Kod mene je problem to što malo toga može da me fascinira da doživim neko ushićenje. Zato se rijetko razočaram, ali i nemam mnogo prijatelja. Imam nekoliko velikih prijatelja, kojima sam se u potpunosti dao, i meni je to dovoljno, jer mislim da je u životu najvažnije, u svemu, imati mjeru. Nemoguće je imati dvadeset pravih prijatelja i sa svima biti dobar. U nekom trenutku ćeš sigurno biti povrijeđen. Moji prijatelji su za cio život, mnogo se trudim oko njih i želim da to prijateljstvo traje. To su ljudi slični meni, koji su obazrivi i nisu na prvu loptu, imaju širinu mišljenja i odnosa prema životu, sličan nam je senzibilitet i pogled na svijet, na ljude i društvo, a najbitnije mi je da osjetim njihovu dobrotu i plemenitost, da osetim njihovu dušu koja, kao ni moja, nije otvorena, nego treba da se osvoji”, dodao je Zoran.