Australijske novine objavile prazne strane zbog nestašice toalet papira

Australijski tabloid Darvin našalio se danas na račun panike izazvane širenjem novog korona virusa i velike kupovine toalet papira, tako što je u svom broju objavio dio sa praznim strana namijenjen čitaocima ako im hitno zatreba toalet papir.

Australia is facing a toilet paper shortage after shoppers fearing the coronavirus outbreak depleted supplies — so a local newspaper took action pic.twitter.com/1NFP9Gi8gX — NowThis (@nowthisnews) March 6, 2020

“Objavili smo nekoliko praznih strana u sredini lista. Te strane se lako mogu odvojiti, tako da možete da ih koristite u hitnom slučaju”, naveo je list, prenosi Beta.

Seriously WTF Australia? Panic buying of toilet paper at Woolies pic.twitter.com/VyYnct4rAV — Andrew Backhouse (@Andytwit123) March 4, 2020

U Australiji je registrovano 55 slučajeva zaraze virusnom upalom pluća. Mnogi građani su počeli da prave zalihe toalet papira. Neki supermarketi su zbog te velike kupovine odlučili da ograniče prodaju tog proizvoda.

Policija je morala čak da interveniše u jednoj prodavnici pošto su se dvije mušterije potukle zbog toalet papira.

Nestašica toalet papira u marketima nije prošlo nezapaženo ni na društvenim mrežama.

In Australia, first you get the toilet paper, then you get the power… pic.twitter.com/LMUSqj9F0g — Simpsons vs Liberals (@SimpsonsVsLibs) March 4, 2020