Bebe zgužvane u plastičnom oklopu postale hit na društvenim mrežama

Fotografije beba i male djece “zgužvanih” u plastičnom oklopu postale su hit na društvenim mrežama, ali iza njih postoji sasvim obično i logično objašnjenje.

Riječ je o fotografijama mališana na rendgenskom snimanju, a sve više roditelja objavljuje ovakve fotografije uz komentar kako ne mogu da prestanu da se smiju.

Uređaj u kojem se snimaju bebe zove se “Pigg-O-Stat”. Koristi se od 1960. godine, kada je napravljen kako bi se bebe i mala djeca izolovala od zračenja tokom snimanja.

I just found out this is how they X-ray small children and I can’t stop laughing pic.twitter.com/crNsjYhtpK

— Professor Finesser (@mowziii) April 27, 2019