Bopalska katastrofa, najsmrtonosnija industrijska tragedija u istoriji čovječanstva

Indijski grad Bopal povezuje se sa najgorom hemijskom katastrofom u istoriji, kada se 3. decembra 1984. godine smrtonosni oblak digao u vazduh zbog čega je hiljade ljudi stradalo, a posljedice se osjećaju i dan danas.

Iza gvozdene ograde napuštene fabrike pesticida, glavne zgrade su srušene, vegetacija je obrasla pogone, a ogromni rezervoari povezani nizom zarđalih cijevi nepovratno su uništeni. U prašnjavoj kontrolnoj sobi još uvijek stoji natpis “sigurnost je svačija dužnost”.

Sagrađena 1969. godine, fabrika Junion karbajda u saveznoj državi Madja Pradeš bila je simbol nove industrijalizacije Indije otvarajući hiljade radnih mjesta za siromašne i u isto vrijeme proizvodeći jeftine pesticide za milione poljoprivrednika.

Bopal je izabran zbog njegovog centralnog položaja u Indiji, velikoj jezera koji obezbjeđuje dovoljne količine vode, dovoljne količine električne energije i jeftine radne snage. Sve do 1979. godine u Indiju se uvozio metilizocijanat, a zatim je počela njegova proizvodnja.

Međutim, u noći 2. decembra 1984. godine u fabrici u gradu Bopalu, u vlasništvu američke multinacionalne korporacije Union Carbide, došlo je do tehničkog kvara, pri čemu je više tona otrovnog gasa metilizocijanata dospjelo u atmosferu odnoseći živote hiljade uglavnom siromašnih Indijaca.

Curenje su prvi put detektovali radnici u 23:30 časova kada su počele da im suze i peku oči. Oni su o tome obavijestili svog nadzornika koji je propustio da preduzme određene mjere, a kada je to učinio bilo je prekasno. Za to vrijeme, velika količina od oko 40 tona metilizocijanata, potekla je iz rezervoara i u toku oko 2 sata dospjela u vazduh, šireći se niz vjetar. S obzirom na to da je spoljašnja temperatura iznosila oko 14°C gas se hladio i dospijevao u prizemne slojeve vazduha.

Hiljade ljudi je izgubilo život (procjenjuje se oko 4.000) tokom spavanja ili uslijed panike koja je nastala zbog otrovnog gasa, a hiljade drugih je otrovano i povrijeđeno (procjene se kreću iznad brojke od 400.000).

O posljedicama po životnu sredinu koje se mogu povezati sa oslobađanjem metilizocijanata nema mnogo podataka. U postojećim izvještajima se govori o uginuću stoke (oko 4.000), pasa, mačaka i ptica. Biljni svijet je takođe ozbiljno pogođen. Defolijacije su posebno zabilježene u nižim oblastima.

Sredinom juna 1985. godine, ministar zdravlja Indije je saopštio da je kod 36 trudnica došlo do spontanog pobačaja, da je 21 beba rođena sa deformitetima, a da su zabilježena i 27 mrtvorođenja. Nesreća u Bopalu je najveća do sada zabilježena hemijska katastrofa u svijetu i jedna od najpoznatijih ekoloških nesreća u ljudskoj istoriji.