Događaji koji su obilježili 16. avgust

Rođen Čarls Bukovski

Američki književnik njemačkih korijena predstavnik je drugog talasa beat generacije. Njegov stil pisanja bio je pod velikim uticajem socijalne, kulturalne i ekonomske atmosfere njegovog grada Los Anđelesa. U radovima je opisivao živote siromašnog čovjeka, alkohol, odnose sa ženama, te sve nedostatke i poteškoće posla. Napisao je na hiljade pjesama, stotine kratkih priča i šest romana, što je više od šezdeset knjiga. U ranoj mladosti bio je povučen, što je bio rezultat zlostavljanja koje je trpio od vršnjaka, ali i oca koji ga je tukao. U ranim tinejdžerskim godinama došao je u kontakt s alkoholom koji ga je obilježio do kraja života. Umro je 1994.

Rođen Džejms Kameron

Kanadski filmski reditelj i producent poznat je po akcionim i naučnofantastičnim, uspješnim i inovativnim filmovima. Tematski, njegovi filmovi istražuju odnos između čovjeka i tehnologije. Režirao je “Titanik”, koji je postao najuspješniji film svih vremena, sa svjetskom zaradom od 1,8 milijardi dolara. Stvorio je i “Terminator” franšizu. Studirao je fiziku, ali ga je strast za režiranjem odvukla u filmski arhiv UCLA. Nakon što je pogledao film “Ratovi zvijezda”, napustio je posao vozača kamiona kako bi ušao u filmsku industriju. Počeo je kao scenarista, a nakon toga je radio na scenografiji i efektima. Dobio je tri Oskara i brojne druge filmske nagrade.

1958. Rođena Madona Luiz Veronika Čikone

Američka pjevačica, tekstopisac, glumica i rediteljka prodala je više od 300 miliona albuma u cijelom svijetu, zbog čega ju je Ginisova knjiga rekorda proglasila najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena. Časopis Time je smatra jednom od 25 najuticajnijih žena prošlog vijeka zbog njene uloge u savremenoj muzici. Kritičari su hvalili njenu raznoliku produkciju. U javnosti je poznata i po nazivu “Kraljica popa”. Rođena je u Mičigenu, a otac joj je bio prva generacija italijanskih emigranata. U petoj godini izgubila je majku koja je umrla od raka, nakon čega joj se otac oženio kućnom pomoćnicom i tjerao djecu da je zovu majkom, što je Madona odbijala i zbog čega je djetinjstvo provela u patnji. Tokom karijere humanitarnim akcijama i donacijama podizala je svijest o borbi protiv raka. U Njujork se doselila 1977. kako bi se bavila modernim plesom, no pjevanje joj je donijelo veliku popularnost, naročito jer je u idejno bogatim tekstovima pomjerala granice žanra. Većina pjesama joj je dospjela na prva mjesta top lista, od kojih su najprepoznatljivije Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Like a Prayer, Vogue, Frozen, Music… Donirala je sredstva za izgradnju deset škola.

Rođen Šimon Perez

Izraelski političar, bivši predsjednik Izraela, rođen je u Poljskoj kao Szymon Perski, a 1934. s porodicom je emigrirao u Izrael. Bio je član Laburističke stranke do 2005. godine, osmi premijer Izraela, i to u dva mandata, ministar spoljnih poslova Izraela, te zamjenik premijera koalicione vlade pod Arijeelom Šaronom početkom 2005. godine. S Jicakom Rabinom i Jaserom Arafatom dobio je Nobelovu nagradu za mir za napore u uspostavljanju mira koja su rezultirala sporazumom u Oslu. Perez nikada nije osvojio nacionalne izbore, iako je u više navrata bio prvi čovjek Laburističke stranke. Nedavno je napustio laburiste i dao podršku Kadimi, novoosnovanoj Šaronovoj stranci. Perezov prethodnik Moše Katsav prvo je suspendovan, a zatim je podnio ostavku na predsjedničku dužnost.

1960. Kipar je stekao nezavisnost, a arhiepiskop Makarios postao je prvi predsjednik Republike.

1994. Uprkos optužbi za teške izborne prevare, Hoakin Balager je sedmi put stupio na dužnost predsjednika Dominikanske Republike.

2003. U pismu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Libija je zvanično priznala odgovornost za teroristički napad iznad škotskog mjesta Lokerbi 1998. u kome je poginulo 27 ljudi. To priznanje je bilo uslov da se Libiji ukinu sankcije koje je SB uveo nakon tog napada.