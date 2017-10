Događaji koji su obilježili 17. oktobar

1797. AUSTRIJA I FRANCUSKA POTPISALE MIROVNI UGOVOR

Kraj Mletačke republike

U italijanskom mjestu Kampoformio potpisan je mirovni ugovor Austrije i Francuske kojim je ukinuta Mletačka republika. Francuska je dobila mletačke posjede u Albaniji i ostrva u Jonskom moru, a Austrija Veneciju, Istru, Kvarner, Dalmaciju i Boku Kotorsku. U XV vijeku Venecija je dostigla vrhunac. S više od 200.000 stanovnika bila je centar trgovine i najveći lučki grad na svijetu, sa 150 kanala i 400 mostova. Pad Mletačke republike počeo je kada su Turci osvojili Carigrad. Negativno je uticalo i portugalsko otkriće pomorskog puta u Indiju, nakon čega se, na primjer, mogao dobiti biber iz Lisabona za petinu jeftinije no što mu je bila cijena u Veneciji. Trgovačke veze su oslabile, a nakon 1070 godina, Mletačka republika je izgubila nezavisnost kada je Napoleon Bonaparte 12. maja 1797. godine osvojio Veneciju na početku svoje vladavine, a pet mjeseci kasnije je ukinuta.

1888. SNIMANJE ZVUČNIH ZAPISA

Edison patentirao optički fonograf

Kao samouk, Tomas Edison je u mladosti počeo da stvara i objavljuje tehničke izume. Osnovao je u Menlo Parku 1876. godine, nedaleko od Njujorka, čuvenu laboratoriju u kojoj je radio do smrti, a gdje je 1884. godine radio i Nikola Tesla na usavršavanju dinamo-mašine. Najpoznatiji izumi su mu kirkofon s ugljenim zrncima, megafon, fonograf, mašina za pisanje, telegrafski aparat koji otkucava štampana slova, kvadrupleks aparat, jednostavna konstrukcija kinematografa na osnovi stroboskopskog efekta. Važan izum je sijalica koja je imala nit od ugljena, a koja je služila za rasvjetu nekoliko decenija, prije izuma sijalice s metalnom niti. Na današnji dan Edison je patentirao optički fonograf.

1931. Šef mafije, omiljen u narodu

Al Kapone uhapšen zbog neplaćanja poreza

Sa samo 26 godina Al Kapone postao je šef jedne od najvećih mafijaških porodica koja je imala više od hiljadu članova. Iako je Kapone bio ubica, svodnik, utjerivač i trgovac alkoholom, javnost ga je voljela. Često je bio viđen u društvu političara, poslovnih ljudi i filmskih zvijezda. Ograničio je poslove na samo one koje je javnost voljela, alkohol, kocku i žene. “Jer ako im daš što žele, neće ti suditi”, rekao je on. Kad bi bio viđen na nekim kulturnim događajima, često su mu aplaudirali i skandirali. Kapone je izgradio reputaciju strahopoštovanja, no, na današnji dan 1931. godine uhapšen je pod optužbom za utaju poreza, što ga je na kraju koštalo dugogodišnjeg zatvora.

1951. Rođen Artur Miler

Artur Ašer Miler je bio američki književnik. Bio je značajna ličnost u američkom teatru, pišući drame među kojima su “Svi moji sinovi” (1947), “Smrt trgovačkog putnika” (1949), “Vještice iz Salema” (1953) i “Pogled s mosta”, kao i scenario za film “Neprilagođeni’. Miler je često bio u očima javnosti naročito od kraja 1940-ih do početka 1960-ih, kada je svjedočio pred Domom komiteta za neameričke aktivnosti, dobio Pulicerovu nagradu za dramu i bio oženjen s Merilin Monro. Umro je 2005. godine.

1967. MIROVNI HIPI POKRET PROTIV VIJETNAMSKOG RATA

Prvo izvođenje mjuzikla “Kosa”

Prvi put je izveden mjuzikl “Kosa”, proizvod hipi-kulture 1960-ih, koji je zahvaljujući pjesmama postao himna miru, a označio je i mirovni pokret protiv vijetnamskog rata.

“Kosa” govori o grupi politički aktivnih hipija koji žive boemski život u Njujorku i njihovoj borbi protiv vojne obaveze u ratu u Vijetnamu.

Klod, njegov dobar prijatelj Berger i njihova cimerka Šeila sa prijateljima bore se za ravnotežu mladih života, ljubavi i seksualne revolucije s pobunom protiv rata i svojih konzervativnih roditelja i društva.

Sve ovo se odvija dok Klod mora da odluči da li da bude kao njegovi prijatelji ili da podlegne pritisku svojih roditelja i konzervativne Amerike i ode u rat u Vijetnam, što ugrožava njegova pacifistička načela.

Ujedinjene nacije su 1993. godine proglasile 17. oktobar Svjetskim danom borbe protiv siromaštva. Procjena UN je da danas u svijetu skoro dvije i po milijarde ljudi žive siromašno ili na granici siromaštva. Iz godine u godinu od 100 zaposlenih sa ovakvim uslovima života suoči se šest osoba, dok, kada je riječ o penzionerima, od 100 njih 14 prelazi u ovu kategoriju.