Događaji koji su obilježili 19. oktobar

1987. GUBITAK VRIJEDNOSTI INDEKSA

Crni ponedjeljak na većini berzi, najveći jednodnevni tržišni krah u istoriji

Crni ponedjeljak (Black Monday na engleskom, odnosno Schwarzer Montag na njemačkom jeziku) kolokvijalni je naziv za dešavanja na Njujorškoj berzi 19. oktobra 1987. godine.

Tada je zabilježen rekordni pad vrijednosti akcija, pa je Dow Jones industrijski prosjek smanjen za 508 poena, odnosno 22,6 odsto, što je predstavljao najveći pad u istoriji.

Berze širom svijeta doživjele su krah, izgubivši veliku vrijednost u vrlo kratkom periodu.

Krah se prvi javio na berzi u Hong Kongti i prelivao se zapadno prateći vremenske zone.

Stižući do Sjedinjenih Američkih Država nakon što su druga tržišta već značajno pala, Dow Jones indeks je snižen za 508 bodova na 1.739.

Do kraja oktobra berze u Hong Kong su izgubile 45,8 odsto vrijednosti, u Australiji 41,8 odsto, Španiji 31 odsto, Velikoj Britaniji 26,4 odsto, Sjedinjenim Američkim Državama 22,68 odsto i Kanadi 22,5 odsto.

Novozelandska berza je bila posebno teško pogođena, gubeći oko 60 odsto u odnosu na maksimum 1987. godine, pa joj je trebalo nekoliko godina da se oporavi.

Pad crnog ponedjeljka je bio procentualno najveći jednodnevni pad u istoriji berzi.

Krah berze 1987. je okružen izvjesnim stepenom misterije. Debata o uzrocima sloma se i dalje nastavlja, mnogo godina nakon događaja, bez jasnijih zaključaka.

1841. Rođen Nikola I Petrović

Nikola I Petrović bio je sedmi i posljednji državni poglavar iz crnogorske dinastije Petrović-Njegoš, na prijestolju od 1860. do 1910. godine, kao knez, a od 1910. i kao kralj, za Crnogorce neprikosnoveni gospodar, a takođe i književnik, poznat po djelu “Balkanska carica”. Pod njegovom je upravom crnogorska država je 13. jula 1878. na Berlinskom kongresu dobila međunarodno priznanje i od onih država Evrope koje je do tada nijesu priznavale. Nakon viševjekovne izolacije, Crna Gora je oružanim i diplomatskim putem tada znatno uvećala teritoriju i dobila izlaz na Jadransko more. Reformisao je državnu upravu, ustanovio Ministarski savjet, modernizirao vojsku, stvorio osnovu pravnom sistemu Opštem imovinskom zakoniku i otvorio vrata stranim investiranjima. Godine 1905. oktroisao je Ustav Knjaževine Crne Gore nakon čega je i sazvana Crnogorska narodna skupština. Bio je uspješan vojskovođa u balkanskim ratovima, ali ne i u Prvom svjetskom ratu, pa je, proglašen izdajnikom, do smrti 1921. godine bio u egzilu u Antibu.

1933. IGRA PROMOTIVNOG KARAKTERA

Košarka uvrštena u olimpijske sportove

Iako se košarka generalno smatra američkim sportom, u stvarnosti ju je izmislio Kanađanin Džejms Nejsmit 1891. godine. Košarka je svoj olimpijski debi imala skoro deceniju i po kasnije i on je bio samo promotivnog karaktera. Današnji dan je važan za ovaj sport jer se 1933. godine izglasalo da on postane punopravni član olimpijske porodice sportova na narednim Olimpijskim igrama, tri godine kasnije u Berlinu. Od tad u njemu uglavnom dominiraju američki timovi.

1915. Rusija i Italija objavile su u Prvom svjetskom ratu rat Bugarskoj, koja se mučkim napadom s leđa na Srbiju 6. oktobra 1915. priključila Centralnim silama.

1918. U Zagrebuje Narodno vijeće Srba, Hrvata i Slovenaca donijelo Deklaraciju o ujedinjenju svih Južnih Slovena u jednu državu. Nekoliko dana potom delegacija Vijeća je u Beogradu dala izjavu o ujedinjenu preostalog južnoslavenskog etničkog prostora bivše Austro-Ugarske ujedinstvenu državu sa Srbijom i Crnom Gorom, a regent Aleksandar Karađorđević je 1. decembra 1918. proglasio Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

1954. Zaključen je anglo-egipatski sporazum o povlačenju britanskih trupa iz zone Sueckog kanala u roku od 20 mjeseci.

1957. Savezna Republika Njemačka prekinula je diplomatske odnose s Jugoslavijom zato što je Beograd priznao Njemačku Demokratsku Republiku.

Odnosi su obnovljeni u februaru 1968. u vrijeme kada je šef bonske diplomatije bio Vili Brant.

1986. Predsjednik Mozambika Samora Mašel poginuo je u avionskom udesu u blizini granice s Južnom Afrikom, za koji se pretpostavlja da je posljedica južnoafričke sabotaže.