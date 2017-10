Događaji koji su obilježili 8. oktobar

1912. BALKANSKI SAVEZ PROTIV OTOMANSKOG CARSTVA

Počeo Prvi balkanski rat

Prvi balkanski rat vodile su članice Balkanskog saveza Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska protiv Osmanskog carstva. Armije balkanskih država su uspjele da savladaju brojčano slabije i strateški loše organizovane turske armije što im je omogućilo da postignu brzu pobjedu. Rat je okončan mirom po kome je Osmansko carstvo bilo prinuđeno da se odrekne skoro svih svojih teritorija na Balkanskom poluostrvu koje su kasnije podijeljene među saveznicima i na kojima je kasnije stvorena nova država Kneževina Albanija. Uprkos njihovoj apsolutnoj pobjedi u Prvom balkanskom ratu, članice Balkanskog saveza su bile nezadovoljne postignutim mirovnim ugovorom jer je mirovni ugovor, koji su skrojile velike sile, bio protivan ranijim dogovorima i planovima koje su članice saveza međusobno zaključile i dogovorile. Otklanjanjem prijetnje koju je predstavljalo Osmansko carstvo i nezadovoljstvo mirovnim ugovorom podigle su se tenzije među doskorašnjim saveznicama što će uskoro rezultovati Drugim balkanskim ratom.

1604. Pojavljivanje nove zvijezde

Kepler uočio supernovu

Nova je naziv za promjenjive zvijezde koje bez ikakvih prethodnih znakova bljesnu, a sjaj im se u tom slučaju poveća i do 100.000 puta. Mnogo rjeđe nego nove pojavljuju se supernove, kojima je sjaj 10.000 puta veći od nove, pa se može upoređivati sa sjajem cijele galaksije. Vjerovatnoća pojave supernove u našoj galaksiji je procijenjena na tri u 1.000 godina, a do sad ih je zapaženo upravo toliko. Prva je prema kineskim podacima zabilježena 1054. u sazvežđu Bika, a druga 1572. u sazvežđu Kasiopeje. Pojavu treće je u sazvežđu Zmijonoše posmatrao Johan Kepler, i to na današnji dan. Do danas nema saglasnosti oko mehanizma koji dovodi do pojave nove ili supernove, jer kod svih zabilježenih pojava nedostaju podaci o stanju zvijezde prije eksplozije.

1970. Rođen Met Dejmon

Metju Pejdž Dejmon

Američki je glumac, scenarista, producent i dobitnik Oskara za najbolji originalni scenario 1997. godine za film “Dobri Vili Hanting”. Iako mu je filmska karijera započela 1988. godine, slavu je stekao upravo ulogom u nagrađenom filmu, gdje je glumio s Robinom Vilijamsom, koji je tada dobio Oskara za najbolju mušku sporednu ulogu. Dejmon je poznat po ljevičarskim političkim stavovima, koji se, kao prijatelj i sljedbenik istoričara Hauarda Zina nikada nije ustručavao da ih javno iznosi, uključujući i replike protagonista u ovom filmu. Posebno je bio aktivan u borbi za zaustavljanje rata u Iraku.

1971. Jedna od najvećih pjesama svih vremena s porukom mira koja je poslata cijelom svijetu

Džon Lenon objavio album “Imagine” s istoimenom pjesmom

Najuspješniji solo album Džona Lenona “Imagine” s istoimenom pjesmom za koju je njegova supruga Joko Ono rekla da je upravo ono u šta je vjerovao, da smo svi jedna zemlja, jedan svijet, jedno čovječanstvo, bila je poruka nekadašnjeg člana sastava The Beatles koju je želio da prenese cijelom svijetu. Časopis Rolling Stone proglasio ju je trećom najvećom pjesmom svih vremena od 500 najboljih pjesama ikad objavljenih. U britanskoj anketi singl Imagine je proglašen drugim najboljim singlom svih vremena, odmah nakon singla Bohemian Rhapsody grupe Queen. Zbog stihova pjesmu su pojedini hrišćani proglasili ateističkom, komunističkom, a neki čak i satanističkom. Međutim, Lenon je u jednom od intervjua rekao da je navodni antireligiozni stih o “nepostojanju religije” zapravo bio o tome da bi postojao mir u svijetu, da se ljudi ne prepiru i ne ratuju zbog religije, a ne da je uopšte nema, kao i da su stihovi o nepostojanju raja i pakla govorili da ljudi ne treba da brinu za sjutra, već da misle na sadašnjost, zbog čega postoji stih “Imagine all the people living for today” (zamislite sve ljude koji žive za danas).

1856. Velika Britanija je počela Drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska. Kada su 1857. anglo-francuske trupe zauzele Kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjencinu.

1871. U Čikagu je izbio veliki požar koji je, prema legendi, počeo u jednoj štali kada je krava ritajući se oborila kerozinsku lampu na gomilu slame i strugotine. U požaru koji je trajao tri dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez krova nad glavom.

1953. Velika Britanija i SAD povukle su svoje trupe iz Slobodne zone Trsta i predale Italiji civilnu upravu u zoni “A”. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima, koja je riješena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. godine.

Vojne snage Sjevernog Vijetnama ušle su u glavni grad Hanoj.

1975. Žestoki okršaji u Bejrutu i sjevernom Libanu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih hrišćana i muslimana.

1991. Poslije isteka tromjesečnog brionskog moratorijuma Slovenija i Hrvatska potvrdile su svoju samostalnost i nezavisnost od Jugoslavije.