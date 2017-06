Džejn oktriva kako izgleda život rodno-fluidne seksualne radnice

Džejn Vej je i muškarac i žena. Prostitutka, eskort dama i porno glumica. Otkriva kako izgleda živjeti takav život u savremenom svijetu.

“Za mene je to uvijek bila sekundarna stvar jer sam se ovako osjećala od kako znam za sebe. Ovo je oduvijek bio moj identitet, bilo da sam umjela da ga riječima opišem li ne. Dok još nisam bila otvoreno fluidna, nisam u punoj mjeri razumjela ugnjetavanje sa kojim sam bila suočena. Gurali su me u binarni izbor između dva pola sa kojima se nisam identifikovala, ali tada nisam ni znala da je moguće roditi se kao pripadnik drugog pola u odnosu na onaj koji ti roditelji izaberu. Odrasla sam u prilično konzervativnom katoličkom domaćinstvu. Zbog korelacije između seksa i pola, odnosno pornografije i seksualnog rada, za mene je sve ovo bilo više u prvom planu. Svoje okruženje izabrala sam kroz svoj identitet, što mi je pružilo motivaciju i usmjerenje u profesionalnom smislu”, priča Džej.

Ona je mlada. Tek je napunula 22 godine, a da je “rodno fluidna”, otkrila je kada je imala 17.

“Studirala sam patologiju i farmakologiju. Svirala sam bendžo pred publikom u kojoj se nalazila moja mama, pa sam prije jedne originalne pjesme samo rekla „Inače da znate, ja sam od onih za koje se koriste zamjenice srednjeg roda”. Tako da sam se tu autovala pred mamom i još gomilom ljudi”.

Seksualnim radom bavi se tri-četiri godine, poslovnom pratnjom oko dvije, a pornografijom nešto duže.

“Mnoge kolege i klijenti su me kritikovali zbog rodnog identiteta, posebno u poslu eskorta. Često sam, da bih zaradila za život, morala da prihvatam uloge sa kojima se ne identifikujem. U porno filmovima obično me izaberu kao da sam cis žena. U poslovnoj pratnji, uglavnom me oslovljavaju ženskim rodom. Neki drugi eskorti mrze kad ispravljam njihovu pogrešnu upotrebu rodnih odrednica. Mnogi imaju svoj stav o mom rodnom identitetu iako ne razumiju koliko toga se ja odričem prihvatajući polnu fluidnost. Svakako gubim mnoge mušterije, često su u zabuni. Kad neko kaže da je „trans”, odmah se pretpostavlja da je trans žena. Mnogi klijenti – oni stariji, ili neinformisani, ili prosto politički nekorektni, ili sve to zajedno – pretpostave da kad je osoba trans mora da ima i dojke i penis. Ali ni trans nije binarna kategorija. Samo što u pornografiji, sve mora da bude binarno”, objašnjava Džejn.

“Prošlog vikenda sam snimala u Montrealu za jedan od prvih trans porno sajtova za koje znam da ne-binarne izvođače svrstavaju u trans kategoriju. Tu spadam i ja, tijelo mi je sasvim prirodno (još nikakvu plastičnu hirurgiju nisam radila). Zato je zaista revolucionarno kad me snimaju i prikazuju, posebno u solo scenama, kao trans osobu. Trudim se da nađem više takvih prilika. Važno prikazati moje tijelo kao rodno-fluidno, ma koliko bila ženstvena na prvi pogled. Video u kom sama masturbiram i dalje je trans video jer sam ja trans osoba. Nije bitno što nisam binarna trans osoba, mada na polju seksualnog rada ima mnogo nebinarnog „brisanja”. Htjela bih da doprinesem da se to promijeni”, kaže Džejn.

Porno industrija je, dodaje, veoma zaostala, i ona želi da ovede promjene

“Često odbijam da glumim ako su uloge baš super-cis karaktera, na primjer, ako u dijalogu stoji da treba da kažem da sam „nevaljala djevojčica”. Nedavno sam počela da snimam jedan takav video i iskusila disforiju. Samo sam rekla ne, ne mogu ja ovo, to nisam ja. Trenutno sam u poziciji da mogu da odbijem uloge na koje sam ranije morala da pristanem. Dešavalo mi se da snimim cijelu scenu koja mi je odvratna od početka do kraja, ali posao je posao. Baš kao što mom partneru ne prija uvijek da odradi smjenu od 12 sati, tako i meni ne prija svaka scena koju snimim. Volim ovaj posao, ali nije da nema loših dana”, priznaje Džejn.



“Ispravnu rodnu terminologiju nudim na svom sajtu. Ljude ne ispravljam kad me unajme za konkretnu scenu. Ja sam i dalje ja, ali ako mi klijent plaća 350 dolara po satu, on ne želi ubrzani kurs o pitanjima ne-binarnih rodnih identiteta. Plaćaju me da provodim vreme sa njima, da ostvarim vezu. Ako su spremni za taj razgovor, vrlo rado ću ih informisati, ali ne želim da im to namećem. Posebno kad su u pitanju diskretni aranžmani jedan-na-jedan, tu nema mnogo mjesta za dijalog. Ali kad god se prilika ukaže, ja je upotrebim da obrazujem ljude što bolje mogu. Moji najbolji klijenti poslije pitaju koju bih zamjenicu željela da upotrebe kad pišu kritike, prilaze tome sa poštovanjem, spremni su da nešto nauče. Tada im treba objašnjavati stvari, a ne dok radim za njih. Tako je to u poslu. Ljudima se plaća za divlji, ludi, strastveni seks. Većina mojih klijenata je starija, sigurno ne žele da im pridikuje osoba 30 godina mlađa od njih”, kaže ona.

Džejn objašnjava kako izgleda njena ženska, a kako muška strana ličnosti.

“Dosta sam fem, ali cijenim svoju mušku stranu. Kad obučem haljinu, ne osećam se kao da sam ja. Kao autistična osoba veoma sam osjetljiva na teksturu odjeće, a ta taktilna senzitivnost ide u paru sa pitanjima identiteta na koje utiče izbor odjeće, pa sam oko toga veoma pažljiva. Nekad mi se desi da se tokom snimanja ne osjećam kao ja. Maskaru nosim, ali generalno ne volim da se šminkam. Manikir isto, ali kad mi dođe da se osjetim super-maskulino, ja pokidam svoje vještačke nokte. Tada prosto ne mogu da podnesem dugačke nokte, a nekim drugim danima ih obožavam. Fluidnost umije da frustrira, jer se tu sve stalno mijenja, sve fluktuira – ne baš svakodnevno, ali recimo iz nedjelje u nedelju”, pojasnila je Džejn.

Ne želi da se opredijeli za jedan pol, ali želi korekcije na svom tijelu.

“Od nebinarnih osoba rođenih sa ženskim polnim karakteristikama obično se očekuje da prođu kroz operacije u cilju maskulinog ili bar androginog izgleda. Ja se borim protiv tih zabluda. U novembru planiram da ugradim vještačke grudi,ali to je sve. Ljudi valjda misle da treba da odsečem sise. Umesto toga ja hoću da ih povećam, i ne mislim da je to ništa manje validno. Ja svoj rod zastupam ma kolike mi bile grudi, ma koliko tesnu haljinu obukla. Žena nisam jer se tako ne osjećam”, zaključuje Džejn.