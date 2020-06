Evropske zemlje koje nemaju aerodrom

Da, da, iako je vazdušni saobraćaj decenijama najbrži način za dolazak s jednog mjesta na drugo, neke su evropske države i dan-danas bez aerodroma. Naravno, treba otvoreno reći kako se radi o površinom prilično malim državama, ali svejedno, da biste u njih došli avionom, morate preći granicu – drumskim ili morskim putem!

Vatikan i San Marino

Obje su države premale da bi na svojoj teritoriji imale aerodrom. Zajedničko im je i to što su “okružene” Italijom. Da biste došli do Vatikana avionom, let morate tražiti do Rima koji ima dva aerodroma. Do San Marina se dolazi preko Riminija u kojem se nalazi aerodrom”Federico Fellini” i to 15-ak kilometara od ove države.

Monako

Ovu kneževinu s tri strane okružuje Francuska, a s četvrte – Mediteransko more. Najliži aerodrom je onaj u Nici koji se nalazi na pola sata od Monaka. Uprkos tome što je bez aerodroma, Monako se ima čime podičiti. U toj državo održava se čuvena trka Formule 1, a tu su naravno i luksuzi koje je teško zamisliti u drugim zemljama.

Lihtenštajn

Graniči se s dvije zemlje – Austrijom i Švajcarskom. Automobil, željeznica, ali i brod, moguća su prevozna sredstva kojima se može ući u zemlju, a najbliži aerodrom nalazi se u Sen Galenu, švajcarskom gradu. Ipak, baš briga stanovnike ove zemlje, možda nemaju aerodrom, ali sudeći po uslovima života, u Lihtenštajnu žive kao bubrezi u loju…

Andora

Smještena između Francuske i Španije, na priličnom brdskom terenu, Andora je zemlja u kojoj možete uživati u planinarenju i skijanju. Glavni grad Andorra la Velja može se pohvaliti time da je glavni grad na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi. Ipak, za let avionom moraćete odabrati neki od aerodroma u susjednim zemljama.