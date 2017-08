Za primjer: Novac iz rijalitija dijeli sa siromašnom porodicom

Za dva mjeseca trajanja prvog rialiti programa humanitarnog karaktera na Kosovu, koji je emitovan na RTK 4, izgrađena je u Trepči, u opštini Mitrovica, kuća za šestočlanu porodicu Sadriju. Učesnici programa pomagali su profesionalcima u svim radovima od temelja do krova. Najvrednija, odnosno pobjednica programa je Fikreta Radončić iz Prizrena, Bošnjakinja, čiji su roditelji iz Crne Gore. Nije joj bilo lako, ali je srećna što je imala priliku da učestvuje u nečemu što će uljepšati nekome život, a uljepšaće ga i olakšati, svakako, i time što će svoju nagradu podijeliti sa porodicom Sadriju.

Iako je najmlađe od šestoro djece Redžepa i Eme Radončića iz Gusinja, dvadesetšestogodišnja Fikreta daleko je od razmažene mezimice. Osim nekoliko poslova koje je do sada radila, bavi se i humanitarnim radom. Posredstvom nevladine organizacije pomogla je mnogima. A učešće u velikom rialiti programu humanitarnog karaktera, učinilo joj se kao prilika da učini nešto više.

„Prijavila sam se za rijaliti upravo zbog toga što je humanitarnog karaktera i što je trebalo svojim fizičkim radom doprinijeti nečijem boljitku. Nije bilo lako raditi nijedan od poslova na izgradnji kuće, teško je bilo i biti sa potpuno nepoznatim ljudima 24 sata i pred kamerama, živjeti u kontejnerima, bez kuhinje i kupatila, ali je baš to bila ideja projekta, da iskusimo što znači živjeti u teškim uslovima, kao što je živjela porodica Sadriju, sa kojom smo se zbližili i koju sada doživljavam kao svoju familiju“, kaže Fikreta.

„Niko od nas koji smo ušli u šou nije znao šta je nagrada. Ja sam odmah odlučila da ukoliko pobijedim nagradu dijelim sa porodicom, mada nijesam očekivala da se to desi. Bila sam jedina iz manjinskih zajednica, svi ostali učesnici bili su Albanci i nijesam pretpostavila da će mene gledaoci glasati. Ja jesam u sve to ušla svim srcem, iskreno, nijesam igrala nikakvu igru i vjerovatno su to ljudi prepoznali. Gledali su nas mnogo i u inostranstvu, iznenadila sam se kad sam izašla i viđela koliko sam komentara dobila na društvenim mrežama. Nijedan nije bio negativan i to mi mnogo znači. Ljudi me pozdravljaju i na ulici, pitaju kako sam, jer sam imala i nekoliko povreda, koje su ostavile ožiljke za uspomenu“.

A momenata koji se ne zaboravljaju ima dosta.

„Dva puta sam htjela da izađem, treće i četvrte nedjelje. Nedostajala mi je porodica, posebno sestrić Edin, zatim društvo, ali su mi iz produkcije savjetovali da to ne činim, da izdržim, pa su mi sedme nedjelje priredili iznenađenje. Prikazali su mi video u kojem me pozdravljaju dugarice i poručuju da istrajem do kraja, a doveli su mi i Edina. Ti momenti su bili jako emotivni i nikada ih neću zaboraviti. Međutim, umjesto da mi to da snage, desilo se suprotno, tu posljednju nedjelju sam teško podnijela. Ali sada kad sam izašla čini mi se da je sve brzo prošlo, kao dva dana, a ne dva mjeseca“, prisjeća se Fikreta.

Porodica Sadriju živjela je u trošnoj neuslovnoj kući. Pošto ni Bastrija ni njegova supruga nijesu zaposleni, a imaju četvoro djece, od kojih jedna kćerka ima tešku bolest, pokrenut je rialiti šou Kooperativa, obezbijeđeni su sponzori da im se izgradi nova kuća. I izgrađena je. Preostalo je opremanje, nakon čega će im Fikreta svečano uručiti ključeve. Kada produkcija proda njenu nagradu – automobil Golf 7, Fikreta će novac podijeliti sa porodicom Sadriju.

“Njima je novac potrebniji nego meni. Izgradili smo im kuću, ali treba od nečega da žive. Osim toga jedna kćerka im je bolesna. Često boravi u bolnici, ljekovi su skupi i ja sam srećna što mogu malo da im pomognem”, kaže ova humana djevojka.