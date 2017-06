Grad-zvijezda Palmanova i njegova čudna sudbina

Palmanova u sjevernoj Italiji je tipičan primjer utvrđenja u obliku zvijezde i ujedno je tip utvrđenja koji se prvi put pojavio u XV u Italiji (tadašnjoj Mletačkoj republici).



Mletačka republika ga je osnovala 1593. godine kako bi proslavila 22. godišnjicu pobjede Mletačke republike nad Otomanskim carstvom i kako bi zaštitila italijansko poluostrvo od daljih otomanskih napada.

Smatra se da je Palmanova bila najveće utvrđenje u Evropi u to vrijeme. Imala je tri ulaza: Udine, Akvileja i Čividale del Frijuli i 18 radijalnih glavnih ulica. One su dovodile direktno do centra grada gdje je bio smješten Veliki trg, a u centru grada se nalazila i Palate Proveditore.

Palmanova je prije svega zamišljena kao utopija, mjesto gdje je sve trebalo da bude idealno. Nacrt tvrđave i zgrade su bili geometrijski savršeni. Putevi su bili pažljivo konstruisani i svaki dio grada je imao posebnu svrhu. Zamišljeno je da ljudi koji tu žive dijele istu količinu zemlje i odgovornosti.

Ipak, uprkos odličnim uslovima, niko nije želio da se doseli u ovaj grad. Vlada nije znala zašto. Bili su toliko očajni da su 1622. pomilovali mnoge zatvorenike i dali im imovinu u Palmanovi. Tako se ispostavilo da su prvi stanovnici Palmanove bili bivši zatvorenici.

Iako je tehnički tvrđava, Palmanova nikad nije vidjela pravu borbu. Mletačka republika je ovdje vladala skoro 200 godina i kroz cijelu istoriju, Palmanova je bila osvojena samo tri puta.

Na početku 1800-ih godina, Palmanovu je osvojio Napoleon Bonaparta, koji je dodao još vojnih zgrada i izgradio još jedan zid u obliku zvijezde izvan grada kako bi zaštitio centar od artiljerije neprijatelja. Ubrzo, Palmanova je došla pod austrijski uticaj i pripojena je modernoj Kraljevini Italiji 1866. godine.

Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, italijanska vojska je koristila Palmanovu kao skladište i bazu gdje su smještali ranjenike.

Godine je 1960. postala je Nacionalni spomenik.