Grom ga udari 600 puta godišnje: Zanimljivosti u Kipu slobode

Kip slobode američki je spomenik na ostrvuu Liberty u Njujorku. Od 1984. godine upisan je na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

1. Kip slobode prikazuje rimsku boginju slobode – Libertas. U ruci nosi baklju na kojoj je ispisan datum 4. jul 1776. godine kada je objavljena Američka deklaracija nezavisnosti.

2. Kip slobode zapravo je nadimak. Pravo ime ovoga spomenika glasi Liberty Enlightening the World (Sloboda prosvjetljuje svijet), a Amerikanci su ga dobili kao poklon od Francuza 1886. godine.

3. Glava kipa prvo je prikazana na Svjetskoj izložbi u Parizu 1878. godine.

4. Od poda pa do vrha baklje spomenik se izdiže na 93 metra visine, a teži 203 tone.

5. Posjetioci se mogu popeti do krune boginje, do koje vodi 354 stepenica. Do 1916. godine moglo se ući i u baklju, ali to više nije moguće zbog sigurnosnih razloga. Svake godine Kip slobode posjeti oko 4 do 5 miliona turista.

6. Kip slobode u drugoj polovini 19. vijeka bio je simbol imigranata jer je gotovo devet miliona ljudi prvo ugledalo njega pri dolasku u “obećanu zemlju”.

7. Munja pogodi kip otprilike 600 puta svake godine.