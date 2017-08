Ima diplomu fakulteta, a radi kao čistačica na fakultetu

Zoricu Đurić, ekonomistu za turizam po struci, nasmijanu i dotjeranu, svakog radnog dana možete vidjeti kako ide na posao na Fakultet političkih nauka u Beogradu, gdje radi kao – spremačica.

Iako je to njena zvanična pozicija po ugovoru, za studente ona zauzima posebno mjesto. Vrata njene prostorije na trećem spratu uvijek su otvorena za njih, gdje ih dočekuje sa strpljenjem, spremnim odgovorima i rješenjima, a nerijetko i kolačima.

Zahvaljujući svojoj pristupačnosti akademcima, njena priča stigla je do Slađane Nedeljković, studentkinje novinarstva koja je objavila intervju sa miljenicom svojih kolega “Na kraju pustinje uvijek mogu na pronađem cvijet” u zvaničnom časopisu studenata FPN-a “Politikolog”, prikazaviši tek jedan primjer da u našem društvu ima mnogo onih koji rade poslove za koje su prekvalifikovani.

“Moj muž je radio na prijavnici, fakultetu je bila potrebna spremačica. Prije toga sam radila u raznim pekarama, prodavnicama, bez slobodnog dana. Gajila nadu da ću se malo pomjeriti na društvenoj ljestvici, ali se to nije desilo. To, ipak, nije uticalo na moj donos prema dosadašnjem poslu”, rekla je Zorica u intervju, otkrivši da je težak fizički rad, ali je i to prebrodila.

Sve to je zadivilo studentkinju Slađanu koja je i nagrađena od strane Unije studentskih glasila Srbije i Udruženja novinara Srbije nagradom “Ivo Lola Ribar” za najbolji intervju u studentskim glasilima. Najzanimljivije je, pak, kako su na ovo saznanje reagovali profesori na fakultetu, ali i studenti.

Zorica u slobodno vrijeme piše, a bila je i član saveza pisaca amatera Jugoslavije.

“Svako od nas može da bude u takvom položaju i poznajem dosta takvih ljudi. Uprkos svemu, svoj posao radi profesionalno, ona je jedno od najveselijih lica, iako je njen posao da čisti slušaonice, nosi kafe”, kaže Slađana za “Blic”, inače studentkinja četvrte godine.

Nakon objavljivanja intervjua, neki od profesora prišli su Zorici, čestitali joj, sugerisali da nastavi da piše. Skromna i nasmijana, Zorica ističe da sa zadovoljstvom radi svoj posao.

“Konkurisala sam na hiljadu mjesta, ali, eto, nisam imala preporuku kao što je očigledno potrebna. Radila sam mnoge fizičke poslove, kao što i dalje radim, ali voljela bih da se nešto promijeni”, kaže Zorica.