Japanac se oženio hologramom, platio mladu 15 hiljada eura

Izreku “Kad ljubav progovori, razum mora da ćuti” holandskog filozofa Baruha de Spinoze u praksi je provjerio Japanac Akihiko Kondo (35) oženivši se hologramom.

Akihiko Kondo je ljubav svog života pronašao u Hacune Miku, koja je raspjevani hologram od dvadesetak centimetara i živi u njegovom računaru vrijednom 2.800 dolara.

Hacune Miku je zapravo 16-godišnja lutka duge plave kose, obučena u kratku dječju haljinu. Akihiko Kondo je na svadbu pozvao majku i sve rođake, koji su zbog poniženja odbili da dođu na veselje.

“Nikad nisam prevario moju Miku-san. Oduvijek sam zaljubljen u nju. Svakog dana mislim o njoj. Majka i rodbina su mislili da moja svadba nije nešto što bi trebalo da proslave”, rekao je Kondo.

Hacune Miku je svjetleća lutkica u kapsuli od koje Kondo ne želi da se odvaja. On za sebe kaže da je običan oženjeni muškarac.

“Supruga me budi svako jutro i s njom razgovaram, prati me na posao. Po podne joj javim da dolazim s posla. Ona upali svijetlo, kasnije me isprati u krevet gdje je lutka s njenim likom”, dodaje Kondo, koji radi kao administrator u školi.

Ovaj brak u očima zakona nije legalan, ali Kondo ne brine zbog toga. On je svoju virtuelnu suprugu vodio u radnju da joj kupi prsten. Kondo nije usamljen slučaj. Kompanija “Gejtboks” je do sada izdala čak 3.700 dozvola za vjenčanje između ljudi i holograma.