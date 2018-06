Japanska princeza se odriče titule da bi se udala za dostavljača robe

Japanska princeza Ajako je učinila obrnuto od Pepeljuge, udaje se za običnog čovjeka, zaposlenog u dostavljačkoj firmi.

Zbog tog poteza, princeza će morati da se odrekne mjesta u vladarskoj porodici, mada će dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od “samo” milion dolara.

Princezu Ajako i Keija Moriju, njenog vjerenika, upoznala je njena majka, princeza Takamodo.

Ona je poznavala Keijeve roditelje kroz poslovanje kraljevske porodice sa lokalnom nevladinom organizacijom. Princeza Ajako ima master diplomu iz socijalnog rada u dobrotvorne svrhe, što je strast koju dijeli sa vjerenikom, prenosi CNN.

