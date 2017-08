Jednogodišnja djevojčica i njena pudla će vam otopiti srce

. やっと寝てくれた(*^ω^*). 寝ている間に、やり残した家事やらなくちゃ。. それにしてもあんなにくっついて(笑). 暑くないのかな?(笑) #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #いぬすたぐらむ #poodle #大型犬との暮らし #east_dog_japan #alldog_japan #dogstagram #いぬのいる生活 #ふわもこ部 #犬バカ部 #赤ちゃんと犬 #1歳 #baby #仲良し #一緒にねんね #sleeping #ほっこり

A post shared by たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) on Aug 6, 2017 at 9:04pm PDT