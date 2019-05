Jednu pjesmu svi najviše vole za volanom, refren se lako pamti

Pjevanje za volanom automobila zajedničko je svima. Ispitivanje javnog mnjenja na 2.000 britanskih vozača o tome koje su im pjesme najdraže za pjevanje za volanom pokazalo je da je nedvosmisleno broj jedan Queenova “Bohemian Rhapsody”.

Druga je “Dancing Queen” grupe ABBA, pa “Livin’ on the Prayer” Bona Džovija, “I’m Gonna Be (500 miles)” Proclaimersa i na petom mjestu “Eye of the Tiger” Survivora, pjesme koja je obilježila trećeg “Rokija”.

Britanci jako uživaju da pjevaju “Walking on Sunshine” Katrine and the Waves, Whamovu “Wake Me Up Before You Go Go”, “Happy” Pharrella Williamsa, “Girls Just Wanna Have Fun” Cindy Lauper i “I Gotta Feeling” grupe Black Eyed Peas.