Kad nema ljudi na Bosforu uživaju delfini

Mjere ograničenja kretanja i okupljanja ljudi zbog pandemije koronavirusa usrećile su životinje u cijelom svijetu. U Istanbulu, smještenom na južnom kraju Bosfora, ovih dana uživaju delfini.

Sada je u Bosforskom moreuzu, između Evrope i Male Azije koji povezuje Crno s Mramornim morem puno manje ribara i vlada neuobičajena tišina.

Turski megalopolis sa 16 miliona stanovnika zbog pandemije koronavirusa povremeno je pod policijskim časom.

Bosforski moreuz je zapravo riječna dolina i u uobičajenim je okolnostima vrlo prometan.

A lull in boat traffic and a ban on fishing in Istanbul forced by the coronavirus has proved good news for the dolphins that swim in the Bosphorus Strait between Europe and Asia

