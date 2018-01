Kako izgleda srpski Hogvorts

Ako ste jedan od korisnika Tvitera možda ste primijetili da se na ovoj društvenoj mreži sve češće pojavljuje haštag #SerbianHogwarts.

Dumbledore welcoming a new generation of students to Hogwarts #SerbianHogwarts pic.twitter.com/6o3xGR5lBj — Розе Слоба™️ (@roze_sloba) January 13, 2018

Spomenuti haštag prate fotografije srpskih političara, glumaca, pjevača i mnogih drugih poznatih ličnosti sa prostora Srbije uz scene karakteristične za “Harija Potera”, prenosi B92.

Tako se među brojnim fotografijama našla i fotografija poslanika Dveri Boška Obradovića kako drži u ruci kamen unijet u Skupštinu uz opis detalja poznatih iz serijala knjiga i filmova o Hariju Poteru.

Crabbe and Goyle on their way to Sugarplum’s Sweets Shop #SerbianHogwarts pic.twitter.com/ZCBsN7CpWZ — Ankela Hesus Firer (@AnaYorke) January 14, 2018

Vjerovatno da će vas neke od ovih ideja i nasmijati.