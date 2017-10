Kako izgleda život na najnaseljenijem ostrvu na svijetu

Na dva sata vožnje brodom od Kartahene u Kolumbiji nalazi se ostrvo veličine dva fudbalska terena, gdje ne postoje putevi i gdje ljudi žive veoma blizu jedni drugih. Riječ je o ostrvu Santa Krus del Isolte.

Do prije nekoliko decenija, ovo ostrvo je bilo nenaseljeno, ali je ribarima bilo idealna stanica za odmor i sklonište od oluja. Onda su neki od njih odlučili da tu ostanu. Još nekoliko njih im se pridružilo. Tako je ostrvo Santa Kruz del Isolte postalo ono što je danas: najnaseljenije ostrvo na svijetu.

Upravo to je bio razlog zbog kojeg turisti dolaze na ovo mjesto jer svi žele da vide kako izgleda kada 1,200 ljudi živi na parčetu zemlje četiri puta gušće naseljenom od Menhetna – bez vode, kanalizacionog sistema, policije i bolnice.

Stanovcnicima je ograničen pristup vodi, hrani i struji, ali 45 porodica i dalje živi u 97 kuća na 12 hiljada kvadratnih metara zemlje.

Ostrvo se nalazi na prostoru okruženom koralima, pa je bilo idealna destinacija da ribari sagrade svoje domove.

Generacije naseljenika koje su prve doselile na ovo neobično mjesto, kuće su pravile od morskih i zemljanih materijala, kokosove ljuske, pijeska, a kasnije i od smeća.

Uprkos stalnom rastu populacije, život na ostrvu je prilično težak. Iako morskih plodova ima u izobilju, ostala hrana i kućne potrepštine moraju da se dovoze brodom. Kolumbijska mornarica je do skoro snabdijevala ostrvo pitkom vodom, ali to nije slučaj već nekoliko mjeseci, pa stanovnici koriste bačve za kišu kako bi prikupili vodu za piće i kupanje. Škola na ostrvu traje do desetog razreda, pa su đaci primorani ili da putuju ili da skroz napuste ostrvo. Ipak, mnogi dječaci biraju da ostanu sa svojim porodicama.

Uprkos teškim uslovima za život, stanovnici kažu da su srećni i da žive u slozi.