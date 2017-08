Kaligrafija na nesvakidašnji način

This guy writes calligraphy on cars.

Džon Oliver se bavi kaligrafijom, ali na nesvakidašnji način. Naime, on piše po vjetrobranima raznih automobila.

Ljubav prema lijepom pisanju datira od srednjoškolskih dana, a pisanje reklama po vjetrobranima počela je sasvim slučajno.

“Jednog dana pošao sam kod prodavca automobila jer sam želio da kupim jedan. Pitao sam prodavca da li mogu nešto da napišem na vjetrobranu i on mi je to dozvolio. Nakon nekog vremena, ostali prodavci su vidjeli šta sam uradio i počeli da se raspituju ko je ososba koja je to napisala. Tako su počeli da stižu pozivi”, kaže on.

Oliver napiše poruku za 30 sekundi, a dnevno to uradi na 400 automobila, a registrovao je i firmu.