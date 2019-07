Kapetanovo jezero: Nebu pod oblake, u srcu planine

View this post on Instagram

foto: @beautifulmontenegro.me #niksic #lake #hercegovina #crnagora #balkan #montenegro #europe #hercegovina #landscape #landscapescapture #landscape_lovers #sunset #sunset_pics #metropolitan #capitalcity #photographer #photographers #photoofday #photofday #travelgram #travelersnotebook #tourism #mustsee #amazing_shotz #amazingplace #tourists #blogger #lifestyle #kapetanovojezero